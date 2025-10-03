Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez volt a legveszélyesebb árucikk a nő kocsijában – elkapták a helyi ketamindílert

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 16:41
rendőrségketamin
Ebből biztosította megélhetését. Vitaminos dobozban szállította a ketamint a nő.

Szeptember 26-án, péntek délután a Rétsági Rendőrkapitányság munkatársai Bánkon ellenőriztek egy 38 éves nagyoroszi lakost, aki egy személygépkocsit vezetett. Az autó átvizsgálása során a rendőrök egy vitaminos dobozban elrejtett alufólia csomagban 2,6 gramm kristályos, droggyanús anyagot találtak. A helyszínen elvégzett gyorsteszt megerősítette, hogy az anyag ketamint tartalmazott. A nő régóta kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott, és ebből biztosította megélhetését.

Vitaminos dobozban szállította a ketamint a nő.
Vitaminos dobozban szállította a ketamint a nő. Fotó: ChatGPT

A nyomozás során a rendőrök bizonyítékokat, tanúvallomásokat és szakértői véleményeket gyűjtöttek, amelyek alátámasztották, hogy a nő hónapok óta kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik lakókörnyezetében, és ebből fedezi megélhetését. A 38 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrök közleményükben kiemelték, hogy a kristály az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. Nagyon erős függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz – írja a Nool.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu