Ez volt a legveszélyesebb árucikk a nő kocsijában – elkapták a helyi ketamindílert

Szeptember 26-án, péntek délután a Rétsági Rendőrkapitányság munkatársai Bánkon ellenőriztek egy 38 éves nagyoroszi lakost, aki egy személygépkocsit vezetett. Az autó átvizsgálása során a rendőrök egy vitaminos dobozban elrejtett alufólia csomagban 2,6 gramm kristályos, droggyanús anyagot találtak. A helyszínen elvégzett gyorsteszt megerősítette, hogy az anyag ketamint tartalmazott. A nő régóta kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott, és ebből biztosította megélhetését.

Vitaminos dobozban szállította a ketamint a nő. Fotó: ChatGPT

A nyomozás során a rendőrök bizonyítékokat, tanúvallomásokat és szakértői véleményeket gyűjtöttek, amelyek alátámasztották, hogy a nő hónapok óta kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik lakókörnyezetében, és ebből fedezi megélhetését. A 38 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrök közleményükben kiemelték, hogy a kristály az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. Nagyon erős függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz – írja a Nool.hu.