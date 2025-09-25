Hatalmas fogás: több millió forint értékű drogot foglaltak le a rendőrök

A rendőrök Fejér és Baranya vármegyében egy összehangolt akció keretében felszámolt egy kábítószer-hálózatot, amely külföldről behozott szerekkel látta el a vásárlóit. A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke meghaladja a harmincmillió forintot.

Criminal in handcuffs

Fotó: rawpixel.com

A hatóságok több mint hat kilogramm amfetamint, valamint több mint fél kilogramm heroint és kokaint találtak a razzia során. A nyomozás adatai szerint a kábítószer-kereskedelmet egy baracsi férfi irányította, aki két dunaújvárosi társával együtt működtette a hálózatot. A gyanúsítottak külföldről szerezték be az anyagot, amelyet itthon, saját környezetükben terjesztettek tovább. A vásárlói kör folyamatosan bővült, a terjesztésből származó bevételek pedig jelentősen növekedtek.

Más is előkerült a házkutatás során

A rendőrök egyszerre négy helyszínen tartottak házkutatást, ahol nemcsak kábítószert és készpénzt, hanem a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint négy gépjárművet is lefoglaltak vagyonvisszaszerzés céljából. A lefoglalt drog, a készpénz és a járművek együttes értéke több tíz millió forintra tehető.

A gyanúsítottakat, köztük a baracsi párost és két dunaújvárosi férfit előállították, majd a bíróság mind a négyük letartóztatását elrendelte. Ellenük jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, amely hosszú évekre szabadságvesztéssel járhat.

A rendőrség kiemelte: a kábítószer nemcsak törvénytelen, hanem súlyosan rombolja az egyén életét, családokat és közösségeket is széthullásba sodorhat. A hatóságok elkötelezettek abban, hogy felszámolják a terjesztői hálózatokat és visszaszorítsák a kábítószer jelenlétét a mindennapokban - írja a Magyar Nemzet.