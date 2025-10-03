Gyermekprostitúció és fegyveres garázdaság: elkapták végre a dobozi férfit

A Békéscsabai Járási Ügyészség három rendbeli gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy 57 éves, büntetlen előéletű dobozi férfi ellen – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében. A férfi ellen emelt vádat a gyermekprostitúció mellett a fegyveres garázdaság és az ittas vezetés miatt is – írja a Beol.hu értesülései alapján az Origo.
Dobozon tavaly elterjedt a hír, hogy az egyedülálló férfitól pénzt lehet szerezni, ha testi kontaktust, szexuális kapcsolatot létesítenek vele. A férfi 2024. július és szeptember között több alkalommal szexuális kapcsolatot létesített a lakásán felkereső három kiskorú – egy 14 éves, egy 16 éves és egy 17 éves – lánnyal, akikről tudta, hogy még nem töltötték be a 18. életévüket, és a szexuális együttlétekért különböző összegeket fizetett nekik.
2024. július 21-én a férfi a kora esti órákban egy dobozi sörözőben szóváltásba keveredett egy másik férfival, korábbi nézeteltérés miatt. A dühében a kerékpárjára felülve hazasietett, hogy magához vegye a gáz-riasztó fegyverét. Miután visszatért az italmérő helyre, elővette a fegyvert és két lövést adott le, de egy szolgálaton kívüli rendőr földre vitte és elvette tőle.
Decemberben a férfi ittas állapotban vezetett egy autót Dobozon, ami miatt szintén vádat emeltek ellene. A járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását az ügydöntő határozat kihirdetéséig, valamint azt, hogy beismerése esetén végrehajtandó börtönbüntetésre ítéljék, tiltsák el a közúti járművezetéstől, a közügyek gyakorlásától, továbbá minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluli személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.
A nyomozás során felmerült, közel 570 ezer forintot kitevő bűnügyi költséget a férfinak kell majd megfizetnie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.