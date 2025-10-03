Gyermekprostitúció és fegyveres garázdaság: elkapták végre a dobozi férfit

A Békéscsabai Járási Ügyészség három rendbeli gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy 57 éves, büntetlen előéletű dobozi férfi ellen – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében. A férfi ellen emelt vádat a gyermekprostitúció mellett a fegyveres garázdaság és az ittas vezetés miatt is – írja a Beol.hu értesülései alapján az Origo.

Többek közt három rendbeli gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt állt bíróság elé a dobozi férfi. Fotó: Kindel Media / Pexels.com

Dobozon tavaly elterjedt a hír, hogy az egyedülálló férfitól pénzt lehet szerezni, ha testi kontaktust, szexuális kapcsolatot létesítenek vele. A férfi 2024. július és szeptember között több alkalommal szexuális kapcsolatot létesített a lakásán felkereső három kiskorú – egy 14 éves, egy 16 éves és egy 17 éves – lánnyal, akikről tudta, hogy még nem töltötték be a 18. életévüket, és a szexuális együttlétekért különböző összegeket fizetett nekik.

2024. július 21-én a férfi a kora esti órákban egy dobozi sörözőben szóváltásba keveredett egy másik férfival, korábbi nézeteltérés miatt. A dühében a kerékpárjára felülve hazasietett, hogy magához vegye a gáz-riasztó fegyverét. Miután visszatért az italmérő helyre, elővette a fegyvert és két lövést adott le, de egy szolgálaton kívüli rendőr földre vitte és elvette tőle.

Decemberben a férfi ittas állapotban vezetett egy autót Dobozon, ami miatt szintén vádat emeltek ellene. A járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását az ügydöntő határozat kihirdetéséig, valamint azt, hogy beismerése esetén végrehajtandó börtönbüntetésre ítéljék, tiltsák el a közúti járművezetéstől, a közügyek gyakorlásától, továbbá minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluli személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A nyomozás során felmerült, közel 570 ezer forintot kitevő bűnügyi költséget a férfinak kell majd megfizetnie.