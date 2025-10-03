Újabb részletek a manchesteri támadásról: A rendőrség lőtte le a merénylet egyik áldozatát

Jihad Al-Shamie, 35 éves férfit nevezték meg a manchesteri északon történt zsinagóga-elleni támadás elkövetőjeként, amelyben két ember életét vesztette. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az eset csütörtökön, a zsidó vallás legszentebb napján, Jom Kippur idején történt. Al-Shamie egy csoport embernek hajtott a Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga előtt, majd megkéselt egy férfit. A rendőrség hét perccel az értesítés után végzett vele.

A tragikus eset a manchester északi részén történt Jom Kippur napján. Fotó: AFP

A Greater Manchester Police tájékoztatása szerint Adrian Daulby, 53 éves, és Melvin Cravitz, 66 éves életét vesztette a brutális támadásban, további három személy pedig súlyos sérülésekkel került kórházba – írja a Mirror. – A hivatalos közlés szerint az áldozatot feltehetően rendőrségi lövés ölte meg, nem pedig a támadó.

Az első orvosszakértői vizsgálatok alapján az egyik áldozat halálát olyan lőtt sérülés okozhatta, amely nem a feltételezett elkövetőtől származik, mivel jelenlegi információik szerint Jihad al Shamie nem rendelkezett lőfegyverrel

– nyilatkozta a GMP főkapitánya, Sir Stephen Watson.

A helyszínen csak a rendőrség fegyveres egységei lőttek, miközben megakadályozták, hogy a támadó bejusson a zsinagógába. Egy másik, szintén lövés okozta sérülést szenvedett áldozat jelenleg kórházban van, állapota stabil. A két érintett a támadás pillanatában a zsinagóga bejárata mögött tartózkodott, egymáshoz közeli helyen.

A manchesteri támadó családja is nyilatkozott

A manchesteri zsinagógát célzó terrorista támadás híre mély megrázkódtatást jelent számunkra. Az Egyesült Királyságban és külföldön élő Al-Shamie család határozottan elítéli ezt a cselekedetet, amely békés, ártatlan civileket célzott. Teljes mértékben elhatárolódunk a támadástól, és mély megrázkódtatásunkat és együttérzésünket fejezzük ki az áldozatok és családjaik felé. Imádkozunk az ártatlan áldozatokért, és kérjük Isten kegyelmét a sérültek gyors felépüléséért

Al-Shamie állítólag gyerekként érkezett az Egyesült Királyságba, és 2006-ban, körülbelül 16 évesen brit állampolgárságot kapott. Úgy tudni, neve nem szerepelt a rendőrség vagy a biztonsági szolgálatok kezdeti nyilvántartásaiban, és nem volt nyomozás alatt.