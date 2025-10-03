Újabb részletek a manchesteri támadásról: A rendőrség lőtte le a merénylet egyik áldozatát

Jihad Al-Shamie, 35 éves férfit nevezték meg a manchesteri északon történt zsinagóga-elleni támadás elkövetőjeként, amelyben két ember életét vesztette. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az eset csütörtökön, a zsidó vallás legszentebb napján, Jom Kippur idején történt. Al-Shamie egy csoport embernek hajtott a Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga előtt, majd megkéselt egy férfit. A rendőrség hét perccel az értesítés után végzett vele.
A Greater Manchester Police tájékoztatása szerint Adrian Daulby, 53 éves, és Melvin Cravitz, 66 éves életét vesztette a brutális támadásban, további három személy pedig súlyos sérülésekkel került kórházba – írja a Mirror. – A hivatalos közlés szerint az áldozatot feltehetően rendőrségi lövés ölte meg, nem pedig a támadó.
Az első orvosszakértői vizsgálatok alapján az egyik áldozat halálát olyan lőtt sérülés okozhatta, amely nem a feltételezett elkövetőtől származik, mivel jelenlegi információik szerint Jihad al Shamie nem rendelkezett lőfegyverrel
– nyilatkozta a GMP főkapitánya, Sir Stephen Watson.
A helyszínen csak a rendőrség fegyveres egységei lőttek, miközben megakadályozták, hogy a támadó bejusson a zsinagógába. Egy másik, szintén lövés okozta sérülést szenvedett áldozat jelenleg kórházban van, állapota stabil. A két érintett a támadás pillanatában a zsinagóga bejárata mögött tartózkodott, egymáshoz közeli helyen.
A manchesteri zsinagógát célzó terrorista támadás híre mély megrázkódtatást jelent számunkra. Az Egyesült Királyságban és külföldön élő Al-Shamie család határozottan elítéli ezt a cselekedetet, amely békés, ártatlan civileket célzott. Teljes mértékben elhatárolódunk a támadástól, és mély megrázkódtatásunkat és együttérzésünket fejezzük ki az áldozatok és családjaik felé. Imádkozunk az ártatlan áldozatokért, és kérjük Isten kegyelmét a sérültek gyors felépüléséért
Al-Shamie állítólag gyerekként érkezett az Egyesült Királyságba, és 2006-ban, körülbelül 16 évesen brit állampolgárságot kapott. Úgy tudni, neve nem szerepelt a rendőrség vagy a biztonsági szolgálatok kezdeti nyilvántartásaiban, és nem volt nyomozás alatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.