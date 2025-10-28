Kenyai repülőgép-baleset: több kiskorú is meghalt, Szijjártó Péter friss információkat közölt

A kenyai repülőgép-baleset teljesen megrázta Magyarországot, ugyanis 8 magyar áldozata is van a tragédiának. Egy kisrepülőgép nem sokkal a felszállás után lezuhant, egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a balesetet – de annyi sajnos biztos, hogy senkinek sem sikerült túlélnie a felfoghatatlan szörnyűséget.
Most Szijjártó Péter osztott meg friss információkat a kenyai repülőgép-balesettel kapcsolatban: sajnos kiderült, hogy nem egy, hanem kettő kiskorú áldozata van a katasztrófának.
Az is kiderült, hogy nem 11, hanem összesen 12 halottja van a kenyai repülőgép-balesetnek, aminek az áldozatai között két magyar család és egy ismerősük is megtalálható.
