Szívszorító: gyermek is van a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között

A Bors is beszámolt a kenyai repülőgép-balesetről, ami az egész országot megrázta. Október 28-án egy kisrepülő nem sokkal a felszállás után eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant, senki sem élte túl – a kenyai pilóta, 2 német és 8 magyar állampolgár hunyt el a rettenetes baleset következtében.

11 életet követelt a kenyai repülőgép-baleset

Fotó: MTI

Egy gyermek is életét vesztette a kenyai repülőgép-balesetben

Eddig nem sokat lehetett tudni a magyar áldozatokról, de most a Tények cikkéből kiderült:

Két magyar család hunyt el a kenyai repülőgép-balesetben, egy gyermek is van az áldozatok között.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált a tragédiára: "Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat."