Szívszorító: gyermek is van a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között

A Bors is beszámolt a kenyai repülőgép-balesetről, ami az egész országot megrázta. Október 28-án egy kisrepülő nem sokkal a felszállás után eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant, senki sem élte túl – a kenyai pilóta, 2 német és 8 magyar állampolgár hunyt el a rettenetes baleset következtében.
Eddig nem sokat lehetett tudni a magyar áldozatokról, de most a Tények cikkéből kiderült:
Két magyar család hunyt el a kenyai repülőgép-balesetben, egy gyermek is van az áldozatok között.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált a tragédiára: "Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.