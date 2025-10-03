A magyar fejvadászok Hollandiában kapták el a két szexuális ragadozót

Az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül van lehetősége arra a KR NNI Célkörözési Osztályának, hogy azokat a magyar körözötteket, akik feltehetően külföldön bujkálnak, megtalálják. A magyar fejvadászok különösen kiemelt figyelmet fordítanak a szexuális bűncselekmények miatt körözött magyar állampolgárok felkutatására. A nemzetközi hálózat adta lehetőségek és a külföldi partnerhatóságokkal való szoros együttműködés eredményeként az elmúlt héten Hollandiában sikerült elfogni két olyan szökevényt, akiket szexuális bűncselekmények miatt kerestek – írja a rendőrség.
A gyanú szerint K. Róbert 2021 tavaszán többször is szexuális kapcsolatot létesített egy 14. életévét be nem töltött lánnyal, közben több alkalommal is kábítószerrel kínálta a kiskorút. A Dunakeszi Rendőrkapitányságon indult nyomozás. Az eljárás során a nyomozók azonosították az elkövetőt, aki azonban egy idő után elérhetetlenné vált, tartózkodási helyét nem lehetett megállapítani. Így belföldi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben, mert gyanították, hogy külföldre szökhetett.
A másik esetben minősített emberkereskedelem miatt folyt eljárás a BRFK Nyomozó Főosztályán V. Ferenc ellen, aki az adatok alapján hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve huzamosabb időn keresztül szexuális cselekményt végeztetett egy többszörösen kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel. V. Ferenc a nyomozás során szintén elérhetetlenné vált, ezért ellene is elfogatóparancsot bocsátottak ki, illetve intézkedtek európai és nemzetközi körözésének elrendeléséről is.
Mind a dunakeszi, mind a budapesti nyomozók kérték a KR NNI célkörözési egységének a segítségét a körözöttek elfogásában, tekintve, hogy olyan adatok merültek fel, hogy mindketten Hollandiában tartózkodhatnak. Így a magyar fejvadászok az ENFAST-on keresztül felvették a kapcsolatot a holland célkörözési egységgel. Majd szoros együttműködésüknek köszönhetően azonosították tartózkodási helyüket.
K. Róbertet szeptember 23-án Zwolle városában fogták el a holland rendőrök, míg V. Ferencet szeptember 28-án Beuningen településen. Mindketten a munkahelyükön tartózkodtak, mikor rajtuk ütöttek. K. Róbert egy étteremben, míg V. Ferenc egy boltban dolgozott.
A két elfogott magyar körözött kiadatásáról a holland bíróság fog dönteni, míg annak végrehajtásáról, a Magyarországra történő kísérésről az ORFK BF NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) gondoskodik.
