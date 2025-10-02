Biztonsági őrök okozták a tragédiát: Életveszélyes támadás Tiszaújvárosban

A három vádlott, akik a szórakozóhelyen biztonsági feladatokat láttak el, késő este autóval érkezett, és szóváltásba keveredett a társasággal. A vita tettlegességig fajult: a biztonsági őrök ütlegelni és megszúrták a sértetteket, majd a helyszínről elhajtottak. Az elfogásuk nem sokkal később történt a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon. A támadás következtében az egyik sértett a mentőben életét vesztette a hasi szúrt sérülése miatt, két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, míg a negyedik férfi sérülései szintén nyolc napon túl gyógyultak – írja a Boon.hu.
Az ügy elsőfokú tárgyalása a Miskolci Törvényszéken zajlott 2025 januárjában. Az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett emberölés kísérlete miatt, a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés kísérlete miatt mondta ki bűnösnek a bíróság. Az első- és másodrendű vádlottakra 10-10 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást szabtak ki, a harmadrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélték. A bíróság kizárta a vádlottakat a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből, és végleges hatállyal eltiltotta őket a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek.
A Debreceni Ítélőtábla másodfokon felülvizsgálta az ítéletet, és megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a másod- és harmadrendű vádlottak esetében túl súlyos büntetést szabott ki. Ennek érdekében a másodrendű vádlott szabadságvesztését 9 évre, a harmadrendű vádlott büntetését 7 év 6 hónapra enyhítette. A bíróság indoklása szerint ezen vádlottak nem okozták a halálos sérülést, a harmadrendű vádlott pedig az elkövetéskor fiatal felnőtt korú volt, és bűnsegédként vett részt a cselekményben. Az ítélet így jogerőssé vált.
