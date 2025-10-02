„A hűtlen pasim más nőket is elviszi a titkos lakásába – és én fizetek érte”

Hihetetlen történetet osztott meg egy nő a Daily Star tanácsadójával. A nő elmesélte, hogy vakon bízott a párjában annak ellenére is, hogy sosem mondott a férfi semmit a közös jövőjükről. A nő mégis rábízta a pénzügyeket, engedte neki, hogy az ő fizetésével is a férfi bánjon. Aztán egy véletlen folytán brutális dolgok derültek ki...

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

"A s.fej partnerem kibérelt egy titkos lakást, ahova nőket visz fel szexelni - és az egészért én fizetek. Hihetetlenül megdöbbentem. Azt tudtam, hogy a munkája miatt sokat van távol, de arra a rémálmaimban sem gondoltam volna, hogy alig pár utcával arrébb bérel egy lakást, ahova olyan nőket visz fel, akiket a munkahelyén vagy az interneten szed fel.

Teljesen összetörtem. Onnan tudtam meg az igazságot, hogy egy barátom elmesélte, a nővére abban a házban lakik, ahol a párom ezt a titkos lakást fenntartja. Folyamatos panasz megy a főbérlőhöz a hangos szex miatt. Egyik este viszont olyan dübörgő zene fogadta a lakókat, amit már nem lehetett elviselni, ezért a barátom testvére becsengetett. A párom nyitott ajtót félmeztelenül, mögötte pedig két csaj vonaglott ruha nélkül. Az ismerős felismerte a páromat egy esküvőről, ahol mindannyian jelen voltunk.

Azóta szembesítettem ezzel a páromat, aki egyáltalán nem kért bocsánatot és nem akarja feladni a lakást sem. Mindig is rábíztam a pénzügyeket, ő intézi a megtakarításokat, a számlákat, mindent. A fizetésünk egy közös számlára megy, én még csak kimutatásokat se látok. De most már világos: a pénzem, amit azt hittem, a jövőnkbe fektet, igazából elment arra, hogy a saját kéjvágyát finanszírozza.

Most mit csináljak? Hova menjek? Van így egyáltalán jövőnk?" - tette fel a kérdést.

A szakértő így válaszolt: "Hirtelen egy olyan férfival találod szemben magad, akit egyáltalán nem ismersz. Nemcsak hogy a pénzedet használta fel személyes élvezetekre, de szexuális fertőzésnek és megaláztatásnak is kitett. Hazudott és titkolózott előtted." A szakértő szerint a nő kérdezzen rá, hogyan is akarja a férfi visszafizetni mindazt a pénzt, amit erre a titkos lakásra fordított.