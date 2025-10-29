Nyomravezetői díj! Eltűnt a lucernásban Julianna: a demens asszonyt egy hónapja nem találják – Te láttad?

Ha tehetné, akkor Horváth Albert visszafordítaná az idő kerekét, hogy a felesége még otthon lehessen. Horváth Alberné Juliannát szeptember vége óta keresi a családja. A demens asszony többször is eltűnt már, ám szerencsére mindig előkerült. Ám most vészesen fogy az idő, hiszen több mint egy hónapja nem találják őt sehol. Családja aggódik, hogy a hirtelen beköszöntött hidegben baja eshetett. Nyomravezetői díjat ajánlanak annak, aki megtalálja az ő imádott Juliannájukat.

Az eltűnt Juliannát a rendőrség és keresőcsapatok is kutatják, hogy merre lehet / Fotó: Gé/MW

Eltűnt a lucernásból

Mintha csak egy rossz rémálomba csöppent volna Albert. A felesége, Julianna sajnos régóta demenciában szenved, és már többször is elszökött otthonról. Általában mindig ugyanoda szeretne eljutni.

- Eddig mindig sikerült utolérjem. Ha el akar indulni, mindig Miskolcra menne, mert a lányunk ott lakik – kezdte el mondani Albert, Julianna férje a Borsnak.

A 67 éves asszony már többször is eltűnt. Utoljára szeptember 24-én, délutén veszett nyoma.

Egy főzés kapcsán összeszólalkoztunk, majd elmentem etetni a lovakat. Jucikának is mondtam, hogy jöjjön, majd utána vacsora és fürdés. Amikor etettem a lovakat, az istállóajtónál állt, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy nincs ott. A lucernaföld felé mehetett, mert előtte is mindig arra ment. Sajnos azóta nem találjuk!

– idézte fel az eltűnés előtti perceket szomorúan Albert.

Nyomravezetői díjat ajánl

A férj rengeteg álmatlan éjszakán van túl. Fél, hogy baja eshetett. Julianna felkutatására minden követ megmozgatott a gönci család, keresőcsapatok indultak el utána,

drónnal,

keresőkutyákkal,

csónakokkal,

és szabolcsi önkéntesekkel

is keresték őt, de eddig hiába.

Albert és Julianna 45 éve házasok / Fotó: Beküldött fotó

Több mint egy hónapja tűnt el, férje pedig azóta minden este elmond egy imát, hogy végre előkerüljön az ő szeretett felesége. Amikor az asszonynak nyoma veszett, még jó idő volt, ezért papucsot, mackónadrágot és atlétát, őszi, kötött pulóvert viselt – de már sok idő telt el, az éjszakák pedig hidegek. Albert korábban 100 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt Julianna hollétéről. Ezt az összeget most megemelte.