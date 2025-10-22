„Nagyon aggódunk” – Rejtélyes körülmények között tűnt el László

Álmatlan éjszakákon át csak az öccsére gondol Pálfi-Lukóczki Edina, hogy mégis, mi történhetett vele. Testvérének, a 31 éves Lukóczki Lászlónak október 20-án veszett nyoma, a szombathelyi munkahelyétől nem messze. Gyermeke és szerettei könnyes szemmel keresik az eltűnt férfit.

A rendőrség és a család is nagy erőkkel keresi az eltűnt Lászlót / Fotó: Bors

Több napja már, hogy eltűnt László

László sosem töltött túl sok időt a családjától távol, ha pedig elment valahova, mindig mondta, hogy hamarosan hazatér. Sajnos, most nem így történt. A férfi hétfőn este (okt. 20.), 11 óra körül rejtélyes körülmények között tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából. Azóta keresi őt a rendőrség és a szomszédai is.

- A telefonja ki van kapcsolva, semmit nem tudunk róla. Nagyon aggódunk! – magyarázta szomorú hangon Edina a Borsnak.

A család két álmatlan éjszakán van túl, minden percben Lászlóra gondolnak, kislánya is nagyon aggódik érte. Edináék csak találgatni tudnak, hogy mégis mi történhetett Lászlóval. A férfinek nem volt haragosa, ám éppen igen nehéz időszakot élt meg.

A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek, aminek talán köze lehetett hozzá, hogy elvált a szerelmétől

– árulta el a szombathelyi édesapa testvére.

Forródróton vannak

A legrosszabbra gondolni sem szeretnének. Amióta az apukának nyoma veszett, riadólánccal próbálják őt felkutatni. Minden perc számíthat, hiszen már több mint két napja, étlen-szomjan lehet a hidegben.

- Próbáljuk mindenhol keresni, az interneten is rengeteg posztot kiraktunk. Nem találjuk sehol. Már a környező lakók is beszálltak a keresésbe, hogy mihamarabb előkerüljön. László, kérlek, gyere haza!– üzente testvérének Edina.