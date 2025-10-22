BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nagyon aggódunk” – Rejtélyes körülmények között tűnt el László

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 17:00
szombathelykeresik
Minden követ megmozgatott egy szombathelyi család, hogy megtalálják a rokonukat, de Lászlót mintha a föld nyelte volna el. Lukóczki László kissé zavartan viselkedett, mielőtt eltűnt volna, szerettei szerint komoly lelki problémákkal küzdhetett. A családapa két éjszakát már a hidegben töltött. Minden perc számít a felkutatásában.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Álmatlan éjszakákon át csak az öccsére gondol Pálfi-Lukóczki Edina, hogy mégis, mi történhetett vele. Testvérének, a 31 éves Lukóczki Lászlónak október 20-án veszett nyoma, a szombathelyi munkahelyétől nem messze. Gyermeke és szerettei könnyes szemmel keresik az eltűnt férfit.

eltűnt
A rendőrség és a család is nagy erőkkel keresi az eltűnt Lászlót / Fotó: Bors

Több napja már, hogy eltűnt László

László sosem töltött túl sok időt a családjától távol, ha pedig elment valahova, mindig mondta, hogy hamarosan hazatér. Sajnos, most nem így történt. A férfi hétfőn este (okt. 20.), 11 óra körül rejtélyes körülmények között tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából. Azóta keresi őt a rendőrség és a szomszédai is.

- A telefonja ki van kapcsolva, semmit nem tudunk róla. Nagyon aggódunk! – magyarázta szomorú hangon Edina a Borsnak.

A család két álmatlan éjszakán van túl, minden percben Lászlóra gondolnak, kislánya is nagyon aggódik érte. Edináék csak találgatni tudnak, hogy mégis mi történhetett Lászlóval. A férfinek nem volt haragosa, ám éppen igen nehéz időszakot élt meg.

A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek, aminek talán köze lehetett hozzá, hogy elvált a szerelmétől

– árulta el a szombathelyi édesapa testvére.

Forródróton vannak

A legrosszabbra gondolni sem szeretnének. Amióta az apukának nyoma veszett, riadólánccal próbálják őt felkutatni. Minden perc számíthat, hiszen már több mint két napja, étlen-szomjan lehet a hidegben.

- Próbáljuk mindenhol keresni, az interneten is rengeteg posztot kiraktunk. Nem találjuk sehol. Már a környező lakók is beszálltak a keresésbe, hogy mihamarabb előkerüljön. László, kérlek, gyere haza!– üzente testvérének Edina.

A szombathelyi férfi eltűnésekor fekete DRK szettet, melegítő nadrágot, felsőt és szintén DRK-s fekete cipőt viselt. 

Lukóczki Lászlót a rendőrség nagy erőkkel keresi, a megtalálására kiadott rendőrségi körözést a férfi fotójával ITT tudod megtekinteni.

László családja arra kér mindenkit, hogy aki esetleg bármilyen információval az eltűnt rokonuk hollétéről értesítsék őket EBBEN a POSZTBAN található telefonszámon vagy hívják a Vasvári Rendőrkapitányságot a +36(94)370-119-es telefonszámon. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu