„Nagyon aggódunk” – Rejtélyes körülmények között tűnt el László

Álmatlan éjszakákon át csak az öccsére gondol Pálfi-Lukóczki Edina, hogy mégis, mi történhetett vele. Testvérének, a 31 éves Lukóczki Lászlónak október 20-án veszett nyoma, a szombathelyi munkahelyétől nem messze. Gyermeke és szerettei könnyes szemmel keresik az eltűnt férfit.
László sosem töltött túl sok időt a családjától távol, ha pedig elment valahova, mindig mondta, hogy hamarosan hazatér. Sajnos, most nem így történt. A férfi hétfőn este (okt. 20.), 11 óra körül rejtélyes körülmények között tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából. Azóta keresi őt a rendőrség és a szomszédai is.
- A telefonja ki van kapcsolva, semmit nem tudunk róla. Nagyon aggódunk! – magyarázta szomorú hangon Edina a Borsnak.
A család két álmatlan éjszakán van túl, minden percben Lászlóra gondolnak, kislánya is nagyon aggódik érte. Edináék csak találgatni tudnak, hogy mégis mi történhetett Lászlóval. A férfinek nem volt haragosa, ám éppen igen nehéz időszakot élt meg.
A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek, aminek talán köze lehetett hozzá, hogy elvált a szerelmétől
– árulta el a szombathelyi édesapa testvére.
A legrosszabbra gondolni sem szeretnének. Amióta az apukának nyoma veszett, riadólánccal próbálják őt felkutatni. Minden perc számíthat, hiszen már több mint két napja, étlen-szomjan lehet a hidegben.
- Próbáljuk mindenhol keresni, az interneten is rengeteg posztot kiraktunk. Nem találjuk sehol. Már a környező lakók is beszálltak a keresésbe, hogy mihamarabb előkerüljön. László, kérlek, gyere haza!– üzente testvérének Edina.
A szombathelyi férfi eltűnésekor fekete DRK szettet, melegítő nadrágot, felsőt és szintén DRK-s fekete cipőt viselt.
Lukóczki Lászlót a rendőrség nagy erőkkel keresi, a megtalálására kiadott rendőrségi körözést a férfi fotójával ITT tudod megtekinteni.
László családja arra kér mindenkit, hogy aki esetleg bármilyen információval az eltűnt rokonuk hollétéről értesítsék őket EBBEN a POSZTBAN található telefonszámon vagy hívják a Vasvári Rendőrkapitányságot a +36(94)370-119-es telefonszámon.
