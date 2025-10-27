Nem adja fel a család: Újabb keresőakciót hirdettek, hogy megtalálják a rejtélyesen eltűnt vasi férfit

Továbbra sincs hír a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlóról, akinek keresése immár több mint egy hete tart. A férfit október 20-án látták utoljára, azóta semmilyen nyom nem vezetett hozzá. A rendőrség mellett civilek és önkéntesek is bekapcsolódtak a kutatásba, a család pedig újabb nagyszabású keresőakciót hirdetett meg, írja a VAOL.

A rendőrség továbbra sem adta fel, nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit

Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Tovább folytatódik az eltűnt férfi utáni keresés

A Lukóczki László megtalálására létrehozott Facebook-csoportban a férfi testvére hétfőn ismét megszólalt, és arra kérte a közösséget, hogy ne hagyják abba a keresést. Mint írta:

„A mai napon is folytatjuk Lukóczki László keresését. Most elsősorban a környező falvak területeit, valamint az eldugottabb, erdős részeket járjuk be – olyan helyeket, ahova Lacinak személyes kötődése lehetett. Kérünk mindenkit, hogy figyeljetek, ahogy eddig is tettétek. Minden észrevétel, minden információ számít!”

A család kedden, október 28-án újabb szervezett keresést tart Pornóapáti és a környező erdős területek átvizsgálásával. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják, akik szívesen segítenének a bejárásban. A pontos találkozási helyet és időpontot a család a Facebook-csoportban teszi közzé.

A felhívásban külön kiemelik a biztonság fontosságát:

Senki ne induljon el egyedül keresni.

Mindig tartsák a kapcsolatot a csoporttagokkal.

Pontosan jegyezzék fel, hányan indultak el és hányan térnek vissza.

A család hangsúlyozza: bár az elmúlt napokban több területet is átvizsgáltak, továbbra sem adják fel a reményt, hogy László előkerülhet. A rendőrség is folyamatosan gyűjti az információkat, és továbbra is kérik, hogy bárki, aki az eltűnt férfit látta, vagy bármit tud hollétéről, azonnal jelezze a 112-es segélyhívón. A keresés így kedden új erővel folytatódik – Lukóczki László szerettei egyetlen célért dolgoznak: hogy végre hazatérhessen.