Mi történhetett? Két fiatalnak is nyoma veszett Budapest XV. kerületéből

Majdhogynem egy időben érkezett a bejelentés a Police.hu oldalán arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Patrik Márk, valamint R. Kata ügyében. A 16 éves fiú és lány is egy XV. kerületi ingatlanból távozott ismeretlen helyre szeptember 9-én, a rendőrök pedig jelenleg is keresik őket.

Eltűnt fiút és lányt keresnek a rendőrök Budapesten / Fotó: Gé / MW

A személyleírás szerint Patrik Márk 180 centiméter magas és szőke haja van, míg Kata 160 centiméter, vállig érő barna haja van, az eltűnésekor pedig fekete topot, oldalán két fehér csíkkal ellátott szürke melegítőnadrágot és fekete cipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Patrik Márk és Kata tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

