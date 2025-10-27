Elképesztő hajsza: Dunába ugrott a rendőrök elől a betörő - Videó 

Szinte akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le nemrég Budapest belvárosában, amikor egy betörő menekülni próbált a rendőrök elől, és a Dunába vetette magát. Az esetről videó is készült, amelyen jól látszik, ahogy a férfi kétségbeesetten próbál meg elúszni a nyomozók elől.

A Dunába ugrott, de az csak lelassította a férfit

Fotó: Gé / MW

Az ötödik kerületben két férfi bukott le, miközben egy ingatlanba próbáltak betörni. A rendőrök tetten érték őket, ám az egyik elkövető nem adta fel: futva próbált kereket oldani. Egyenesen a rakpart irányába rohant, majd gondolkodás nélkül átugrotta a korlátot és a támfalat, végül a Dunába ugrott, hogy így meneküljön a hatóságok elől.

A férfi a vízben próbált tovább szökni, úszva igyekezett eltávolodni, miközben a rendőrök a part mentén követték minden mozdulatát. A hideg víz és az áramlás azonban gyorsan kifárasztotta – amikor már nem bírta tovább, a rendőrök a partra húzták, majd megbilincselték.

Közben a szökésben lévő társa sem jutott messzire: őt a közelben fogták el a rendőrök. Mindkét férfit őrizetbe vették, a nyomozók pedig megkezdték az eljárást ellenük. A látványos akcióról készült videó bejárta az internetet – a képsorok jól mutatják, milyen elszántsággal próbált menekülni a betörő, és milyen gyorsan reagáltak a rendőrök, akik végül mindkét férfit kézre kerítették, írja a Tények.