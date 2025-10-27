Brutális támadás: betonvassal és késsel támadt ismerősére egy tiszaburai férfi

Szóváltás torkollott véres tragédiába Tiszaburán október 23-án hajnalban. Két férfi előbb egy házban veszett össze, majd a vita odakint folytatódott – az egyik fél ekkor már nemcsak a szavaival, hanem egy betonvassal és késsel is támadott.

A rendőrség rövid hajsza után elfogta a brutális tiszaburai támadót

Fotó: Gé / MW

A rendőrség beszámolója szerint a dulakodás az egyikük otthonában kezdődött, ahol az indulatok gyorsan elszabadultak. A házigazda végül kitessékelte ismerősét, ám nem hagyta annyiban a dolgot: utánament, és az utcán rátámadt. Előbb egy betonvassal ütötte, majd többször is megszúrta a férfit. Ezután magára hagyta a vérző sérültet, aki súlyos, életveszélyes sebekkel maradt a helyszínen.

A sérültet egy arra járó helyi lakos találta meg, aki azonnal értesítette a hatóságokat. A bejelentést követően a rendőrök nagy erőkkel kezdték meg a támadó felkutatását, akit még aznap reggel sikerült elfogniuk.

A 31 éves tiszaburai férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra vitték, ahol életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását – amit a bíróság el is rendelt. A hatóságok tovább vizsgálják, pontosan mi vezetett a súlyos támadáshoz, amely kis híján emberéletet követelt, írja a Police.hu.