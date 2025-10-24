BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Az ország több pontján, hatalmas balesetek lassítják a forgalmat

2025. október 24. 14:40
Baleset történt a 4-es főúton, téglás határában két autó karambolozott. Mint azt a Katasztrófavédelem közölte: összeütközött két személykocsi a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A járművek utasaihoz mentő érkezett. 

Árokba hajtott egy autó a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszán. A 4902-es úti csomópont körforgalmában történt a baleset. Mint figyelmeztetnek: lesodródott az úttestről, átszakította a szalagkorlátot és árokba hajtott egy személykocsi a 471-es főút 11-12-es kilométere között. A várost elkerülő szakaszon, a körforgalomnál balesetet szenvedett járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a raj áramtalanította az autót.

Ég egy műhely Kondoros külterületén. A 44-es főúthoz közeli helyszínre szarvasi és békéscsabai tűzoltókat riasztottak. A közlemény szerint: kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy műhely Kondoros külterületén. Az esethez több szarvasi és békéscsabai hivatásos tűzoltó egységet, valamint a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűz gumiabroncsokat is elért. A rajok hat vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Az épületből kivittek egy felhasadt propánbutángáz-, illetve egy üres szén-dioxid-palackot. Ezen kívül egy-egy szén-dioxid- és oxigénpalackot is a szabadba vittek, azokat a palackokat hűtik.

Oldalára borult egy gépkocsi Gyöngyösnél. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom. Oldalára borult egy gépkocsi Gyöngyös és Pálosvörösmart között, a 2419-es út 1-es és 2-es kilométere közötti szakaszán. A jármű kerítésnek csapódott és kidöntött egy villanyoszlopot is. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

