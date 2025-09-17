,,Ez terrortámadás az FBI ellen" - autóval rontott az épületnek a szökésben lévő férfi - Videó!

Egy férfi szerdára virradó éjjel szándékosan nekihajtott egy fémkapunak az FBI pittsburghi irodájánál, amit a hatóságok „terrortámadásként” jellemeztek. A gyanúsítottat Donald Hensonként azonosították, aki a pennsylvaniai Penn Hillsből származik. Christopher Giordano, az FBI különleges ügynöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Henson hajnali 2:40 körül egy fehér Toyota szedánnal rohant neki a bejárati kapunak, majd kiszállt a járműből, elővett egy amerikai zászlót, és átdobta a kapu fölött. Ezután gyalog menekült el a helyszínről, és egyelőre nem tudni, hogy felfegyverkezett-e. Az FBI munkatársai közül senki nem sérült meg.

A helyszínről készült képeken jól látható, ahogy a fehér autó a meghajlott biztonsági kapunak ütközve, nyitott vezetőoldali ajtóval áll, miközben a vészvillogói még mindig égnek.

Terrorcselekménynek minősítette az FBI a támadást

Giordano hangsúlyozta:

Úgy tekintünk erre, mint egy terrortámadásra az FBI ellen. Ez az épület célzott támadása volt. Jelenleg az FBI elleni bűncselekmény miatt körözött. Ez szövetségi bűntett, és a lehető legszigorúbb büntetést fogjuk kérni

The FBI says they're looking at this morning's ramming of the entrance gate at the Pittsburgh field office on the city's South Side as an "act of terror." https://t.co/QilsK8ILE6 — KDKA (@KDKA) September 17, 2025

A hatóságok közölték, hogy Henson korábban a hadsereg tagja volt, és elképzelhető, hogy mentális problémákkal küzdött. Giordano figyelmeztette a lakosságot, hogy a férfi továbbra is veszélyes lehet, és felszólította mindenkit, hogy minden információt azonnal osszanak meg a hatóságokkal. Az ügy továbbra is folyamatban van, a nyomozók minden olyan közösségi média-felületet vizsgálnak, amelyet a gyanúsított használhatott – írja a Fox News.

A Fox News tudósítása szerint a nyomozás jelenleg is tart, és az FBI teljes mértékben elkötelezett a felelősök kézre kerítése mellett.

Ez egy olyan bűncselekmény, amelyet nem hagyhatunk következmények nélkül

– mondta Giordano.