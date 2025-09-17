Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
,,Ez terrortámadás az FBI ellen" - autóval rontott az épületnek a szökésben lévő férfi - Videó!

fbi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 14:25
terrorcselekményhadsereg
A gyanúsítottat Donald Hensonként azonosították. Az FBI munkatársai közül senki nem sérült meg.

Egy férfi szerdára virradó éjjel szándékosan nekihajtott egy fémkapunak az FBI pittsburghi irodájánál, amit a hatóságok „terrortámadásként” jellemeztek. A gyanúsítottat Donald Hensonként azonosították, aki a pennsylvaniai Penn Hillsből származik. Christopher Giordano, az FBI különleges ügynöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Henson hajnali 2:40 körül egy fehér Toyota szedánnal rohant neki a bejárati kapunak, majd kiszállt a járműből, elővett egy amerikai zászlót, és átdobta a kapu fölött. Ezután gyalog menekült el a helyszínről, és egyelőre nem tudni, hogy felfegyverkezett-e. Az FBI munkatársai közül senki nem sérült meg.

Fotó: Pexels / Pexels

A helyszínről készült képeken jól látható, ahogy a fehér autó a meghajlott biztonsági kapunak ütközve, nyitott vezetőoldali ajtóval áll, miközben a vészvillogói még mindig égnek. 

Terrorcselekménynek minősítette az FBI a támadást

Giordano hangsúlyozta:

Úgy tekintünk erre, mint egy terrortámadásra az FBI ellen. Ez az épület célzott támadása volt. Jelenleg az FBI elleni bűncselekmény miatt körözött. Ez szövetségi bűntett, és a lehető legszigorúbb büntetést fogjuk kérni

A hatóságok közölték, hogy Henson korábban a hadsereg tagja volt, és elképzelhető, hogy mentális problémákkal küzdött. Giordano figyelmeztette a lakosságot, hogy a férfi továbbra is veszélyes lehet, és felszólította mindenkit, hogy minden információt azonnal osszanak meg a hatóságokkal. Az ügy továbbra is folyamatban van, a nyomozók minden olyan közösségi média-felületet vizsgálnak, amelyet a gyanúsított használhatott – írja a Fox News.

A Fox News tudósítása szerint a nyomozás jelenleg is tart, és az FBI teljes mértékben elkötelezett a felelősök kézre kerítése mellett. 

Ez egy olyan bűncselekmény, amelyet nem hagyhatunk következmények nélkül

– mondta Giordano.

 

