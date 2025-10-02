Itt látták utoljára - A dohai repülőtérről tűnhetett el a siklósi nő

A Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el a 40 éves siklósi nő, Felföldi Ágota eltűnése miatt. Az eset körül több részlet is tisztázatlan, az 1985-ben született nő ugyanis szeptember 29-e óta nem adott életjelet magáról – írja a Bama.hu. – Információk szerint Ágota zanzibári utazásról indult hazafelé, és átszállása során a dohai repülőtérről még beszélt édesapjával. Akkor jelezte, hogy szeptember 30-án a kora délelőtti órákban érkezik Budapestre, ám azóta sem tudni, hol tartózkodik, telefonja pedig elérhetetlen.
A családtagok aggodalmát növelik a nő közösségi oldalán közzétett, nyugtalanító bejegyzések is, amelyek között egy rejtélyes zanzibári sebesülésről szóló poszt is szerepelt.
A rendőrség által közzétett személyleírás szerint Felföldi Ágota 171–175 centiméter magas, testsúlya 51–60 kilogramm, vékony testalkatú. Szőke, vállig érő haja van, szeme kék. Egyik lábszárán és a hasán virágot ábrázoló tetoválás található.
A család és a rendőrség kéri, hogy aki eltűnése óta látta a nőt, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy jelezze a hozzátartozóknak.
Felföldi Ágota fényképét ITT lehet megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.