Itt látták utoljára - A dohai repülőtérről tűnhetett el a siklósi nő

A Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el a 40 éves siklósi nő, Felföldi Ágota eltűnése miatt. Az eset körül több részlet is tisztázatlan, az 1985-ben született nő ugyanis szeptember 29-e óta nem adott életjelet magáról – írja a Bama.hu. – Információk szerint Ágota zanzibári utazásról indult hazafelé, és átszállása során a dohai repülőtérről még beszélt édesapjával. Akkor jelezte, hogy szeptember 30-án a kora délelőtti órákban érkezik Budapestre, ám azóta sem tudni, hol tartózkodik, telefonja pedig elérhetetlen.

Átszállása során a dohai repülőtérről még beszélt édesapjával Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A dohai repülőtérről tűnhetett el

A családtagok aggodalmát növelik a nő közösségi oldalán közzétett, nyugtalanító bejegyzések is, amelyek között egy rejtélyes zanzibári sebesülésről szóló poszt is szerepelt.

A rendőrség által közzétett személyleírás szerint Felföldi Ágota 171–175 centiméter magas, testsúlya 51–60 kilogramm, vékony testalkatú. Szőke, vállig érő haja van, szeme kék. Egyik lábszárán és a hasán virágot ábrázoló tetoválás található.

A család és a rendőrség kéri, hogy aki eltűnése óta látta a nőt, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy jelezze a hozzátartozóknak.

Felföldi Ágota fényképét ITT lehet megtekinteni.