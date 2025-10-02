Bombariadók miatt kellett kiüríteni több iskolát

Csütörtök reggel több vajdasági és szerbiai iskolában is bombariadó miatt szakadt meg a tanítás. Az érintett intézményekben a diákokat és a pedagógusokat azonnal evakuálták, a rendőrség átvizsgálja az épületeket.
Több vajdasági településen, köztük Zentán, Adán, Magyarkanizsán és Újvidéken is bombariadó miatt kellett megszakítani a tanítást. Nem hivatalos források szerint Zenta több általános és középiskolájába, a Zentai Gimnáziumba, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumba, a Thurzó Lajos Általános Iskolába és a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolába e-mailes bombafenyegetés érkezett. Az igazgatók azonnal értesítették a rendőrséget, és a protokoll szerint kiürítették az épületeket.
Adán a Cseh Károly Általános Iskola és a Műszaki Iskola épületeit szintén kiürítették. Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában is bombariadó miatt kellett kiüríteni az épületet, ugyanakkor a középiskolákba nem érkezett hasonló bejelentés – írja az Origo.
Újvidéken több általános iskolába is e-mailben érkezett fenyegetés, többek között a Žarko Zrenjanin, Sonja Marinković, Kosta Trifković, Miloš Crnjanski, Nikola Tesla és Josip Slavenski iskolákba.
Szabadkán a Széchenyi István Általános Iskola, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a Svetozar Marković Gimnázium és az Ivan Sarić Műszaki Iskola is fenyegetést kapott. Továbbá Belgrád, Jagodina, Niš, Bácskertes, Telecska, Óbecse, Szenttamás, Verbász, Bajsa és Pancsova iskoláiban is bejelentettek bombariadót.
A szerémségi településeken, így Zomborban is, több iskola – például a Dositej Obradović, Avram Mrazović, Ivo Lola Ribar és a Nikola Vukićević – kiürítésére került sor. Novi Pazar két legnagyobb iskoláját szintén e-mailes bombafenyegetés érte, és a tanítás addig szünetel, amíg a rendőrség át nem vizsgálja az épületeket.
Az év elején Magyarországon 286 iskolában volt bombariadó. Az összes épületet evakuálták, a rendőrség átvizsgálta az intézményeket, bombát azonban nem találtak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.