Bombariadók miatt kellett kiüríteni több iskolát

Csütörtök reggel több vajdasági és szerbiai iskolában is bombariadó miatt szakadt meg a tanítás. Az érintett intézményekben a diákokat és a pedagógusokat azonnal evakuálták, a rendőrség átvizsgálja az épületeket.

A rendőrség átvizsgálja az épületeket. E-mailes bombafenyegetés érkezett. Fotó: unsplash.com

Több vajdasági településen, köztük Zentán, Adán, Magyarkanizsán és Újvidéken is bombariadó miatt kellett megszakítani a tanítást. Nem hivatalos források szerint Zenta több általános és középiskolájába, a Zentai Gimnáziumba, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumba, a Thurzó Lajos Általános Iskolába és a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolába e-mailes bombafenyegetés érkezett. Az igazgatók azonnal értesítették a rendőrséget, és a protokoll szerint kiürítették az épületeket.

Adán a Cseh Károly Általános Iskola és a Műszaki Iskola épületeit szintén kiürítették. Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában is bombariadó miatt kellett kiüríteni az épületet, ugyanakkor a középiskolákba nem érkezett hasonló bejelentés – írja az Origo.

Újvidéken több általános iskolába is e-mailben érkezett fenyegetés, többek között a Žarko Zrenjanin, Sonja Marinković, Kosta Trifković, Miloš Crnjanski, Nikola Tesla és Josip Slavenski iskolákba.

A bombariadó nemcsak a vajdasági nagyobb városokat érintette

Szabadkán a Széchenyi István Általános Iskola, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a Svetozar Marković Gimnázium és az Ivan Sarić Műszaki Iskola is fenyegetést kapott. Továbbá Belgrád, Jagodina, Niš, Bácskertes, Telecska, Óbecse, Szenttamás, Verbász, Bajsa és Pancsova iskoláiban is bejelentettek bombariadót.

A szerémségi településeken, így Zomborban is, több iskola – például a Dositej Obradović, Avram Mrazović, Ivo Lola Ribar és a Nikola Vukićević – kiürítésére került sor. Novi Pazar két legnagyobb iskoláját szintén e-mailes bombafenyegetés érte, és a tanítás addig szünetel, amíg a rendőrség át nem vizsgálja az épületeket.

Az év elején Magyarországon 286 iskolában volt bombariadó. Az összes épületet evakuálták, a rendőrség átvizsgálta az intézményeket, bombát azonban nem találtak.