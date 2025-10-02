Sokkoló támadás történt egy manchesteri zsinagógánál - Fotó

Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál, amelyben négy ember megsérült – közölte Andy Burnham, a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a támadó életét vesztette –írta meg a Magyar Nemzet.
A munkáspárti Andy Burnham súlyos incidensnek nevezte a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendőrség gyors fellépésének köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet megszűnt.
A rendőrség közlése szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. Az elkövető három embert autóval gázolt el, a biztonsági őrt pedig késsel sebesítette meg. Az eset a jóm kipúr idején történt, amikor a zsinagógákat a szokásosnál is több hívő keresi fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.