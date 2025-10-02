Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló támadás történt egy manchesteri zsinagógánál - Fotó

késelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 13:05
gázolástámadásManchester
A támadót a rendőrség lelőtte. Csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál történt a tragédia.

Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál, amelyben négy ember megsérült – közölte Andy Burnham, a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a támadó életét vesztette  –írta meg a Magyar Nemzet.

A fegyveres erők tagjai egy bombahatástalanító robotot készítenek elő a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája előtti Crumpsallban, Észak-Manchesterben
A fegyveres erők tagjai egy bombahatástalanító robotot készítenek elő a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája előtti Crumpsallban, Észak-Manchesterben Fotó: AFP

Manchester polgármestere is megszólalt

A munkáspárti Andy Burnham súlyos incidensnek nevezte a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendőrség gyors fellépésének köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet megszűnt.

Fotó: AFP

A rendőrség közlése szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. Az elkövető három embert autóval gázolt el, a biztonsági őrt pedig késsel sebesítette meg. Az eset a jóm kipúr idején történt, amikor a zsinagógákat a szokásosnál is több hívő keresi fel.

 

