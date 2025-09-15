Most érkezett: vonattal ütközött egy autó a vasúti átjáróban, 45 utast kellett leszállítani

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be arról, hogy újabb vonatbaleset történt Magyarországon: összeütközött egy motorvonat és egy személyautó Vámosújfalunál, a vasúti átjáróban. Az eddig megosztott információk alapján a tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. Mint kiderült, a vonaton mintegy negyvenöt ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre, az egység segített az utasok biztonságos átszállásában is.
A MÁVINFORM megosztotta, pontosan hogyan változik a vasúti közlekedés a baleset miatt:
