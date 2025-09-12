Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Verőcei vonatbaleset: kiderült, hogy több ember is megsérült, megtudtuk, hogy vannak

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 17:37 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 17:39
verőcementősérült
A vonat a Vác-Balassagyarmat vasútvonalon billent meg, egyik kocsija a sínpálya melletti töltésbe borult. Mint kiderült, a vonatbalesetben nem egy, hanem két ember is megsérült, a mentősök elárulták, milyen állapotban vannak. A rendőrség eközben büntetőeljárást indított.

Mint arról a Bors is írt, több mentő és rendőr száguldott ma reggel Verőce környékére, miután a magyarkúti állomásnál kisiklott a vonat. A szerelvény a Vác-Balassagyarmat vasútvonalon haladt, amikor egy ívelt úton az utolsó két kocsi megbillent. Az utolsó előtti lesiklott a pályáról, az utolsó azonban már lecsúszott beborult a töltés menti bokros területre. A vonatbalesetben többen megsérültek. 

vonatbaleset
A vonatbaleset Verőce mellett történt, két kocsi siklott le a pályáról, egyik a töltés menti bokrok közé borult  -  Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

Két embert vittek kórházba a verőcei vonatbaleset mellől

A helyszínre azonnal kirohantak a mentősök és a mentesítő csapatok: 

A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utasunk könnyebb sérülést szenvedett

 - mondta el a MÁV a Borsnak. 

Szerencsére a szerelvényen nem utaztak sokan, mindössze húsz fő, azonban azt már korábban is megírtuk, hogy a helyiek szerint többen is megsérültek.

- Mi azt hallottuk, hogy két utas sérült meg, de szerencsére nem súlyosan. Mi több mentőt is láttunk elmenni, szóval gondoltuk, hogy elég nagy a baj - mesélte egy közelben élő férfi.

A balesetben ketten megsérültek, őket kórházba kellett vinni   Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

Hozzátette, hogy ő úgy tudja, a többi utast probléma nélkül leszállították a szerelvényről, őket nem kellett ellátni, hanem elvitték a helyszínről. Most lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: valóban két embert láttak el, majd mindkettőjüket kórházba vitték.

A helyszínről egy 60 év körüli nőt, valamint egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

 - mondta el lapunknak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Az utasokat pótlóbuszok vitték tovább   Fotó: Bors

A Bors felkereste a rendőrséget is, akik elárulták: büntetőeljárást indult a vonatbaleset miatt: 

Az esettel kapcsolat a Váci Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett elkövetése miatt

 - mondta el lapunknak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu