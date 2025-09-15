Tragikus buszbaleset Magyarországon, már nem sikerült megmenteni az egyik utast

A Bors is beszámolt a 81-es számú főúton, a 80-as kilométerszelvényben történt buszbalesetről, ami során egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott. Az autóba többen is beszorultak, most pedig a Police.hu osztotta meg a szomorú hírt, hogy sajnos az egyik utas a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt, már nem sikerült megmenteni őt. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta, és arra kérik az embereket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon.