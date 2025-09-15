Kerüld el az M5-öst: tömegkarambol történt Budapesten, a tűzoltók már a helyszínen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatott arról, hogy több gépkocsi ütközött össze az M5-ös autópálya 16-os kilométerszelvényénél, Budapest XXIII. kerületének térségében, a befelé vezető irányban. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat várják a helyszínre, a baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon.
A hír nem sokkal az után jött, hogy egy tragikus buszbaleset rázta meg az országot, ugyanis a járművel ütköző autó egyik utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már sajnos nem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt.
