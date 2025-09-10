Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Az eltűnések napja: újabb 16 éves tini tűnt el nyomtalanul Budapesten

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 11:05
rendőrséglány
Aki látta a fiatal lányt, azonnal értesítse a rendőrséget.

Újabb rejtélyes eltűnés tartja izgalomban Budapestet: a rendőrség közlése szerint nyomtalanul eltűnt egy 16 éves lány a X. kerületből. A kőbányai rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik M. Krisztinát. 

Tűnt el
Újabb tini tűnt el Budapesten / Fotó: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal lány az otthonából távozott ismeretlen helyre, és azóta sem adott életjelet magáról. A hatóság azonnal körözést indított, melynek ügyszáma: 01100-157/568/2025.

M. Krisztina a személyleírás szerint körülbelül 164 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú, barna hajú. Ezek az ismertetőjegyek segíthetnek abban, hogy minél előbb felismerjék és biztonságban hazajuttassák a családjához.

A kőbányai rendőrkapitányság mindenkit arra kér, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is jelezze a hatóságok felé. A bejelentéseket a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes segélyhívón lehet megtenni.

A rendőrség továbbra is mindent megtesz azért, hogy M. Krisztinát épségben megtalálja. A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság segítségével hamarosan fény derül a lány hollétére.

Az eltűnt lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

