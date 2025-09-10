Az eltűnések napja: újabb 16 éves tini tűnt el nyomtalanul Budapesten

Újabb rejtélyes eltűnés tartja izgalomban Budapestet: a rendőrség közlése szerint nyomtalanul eltűnt egy 16 éves lány a X. kerületből. A kőbányai rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik M. Krisztinát.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal lány az otthonából távozott ismeretlen helyre, és azóta sem adott életjelet magáról. A hatóság azonnal körözést indított, melynek ügyszáma: 01100-157/568/2025.
M. Krisztina a személyleírás szerint körülbelül 164 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú, barna hajú. Ezek az ismertetőjegyek segíthetnek abban, hogy minél előbb felismerjék és biztonságban hazajuttassák a családjához.
A kőbányai rendőrkapitányság mindenkit arra kér, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is jelezze a hatóságok felé. A bejelentéseket a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes segélyhívón lehet megtenni.
A rendőrség továbbra is mindent megtesz azért, hogy M. Krisztinát épségben megtalálja. A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság segítségével hamarosan fény derül a lány hollétére.
Az eltűnt lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!
