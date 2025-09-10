Merre lehet? Rejtélyes körülmények közt tűnt el egy 27 éves lány

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Nikolett ügyében. Az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K. Hungary Facebook-csoportban azt írják, Nikolett vasárnap túrázni indult: a pontos helyszín eddig nem ismert, de két lehetőség jött szóba, a Spartacus túraútvonal, vagy a Rám-szakadék.

Eltűnt, fiatal nőt keresnek a rendőrök / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A lány este nyolc órakor meg üzenetet küldött a barátjának arról, hogy a túra jó volt: ebből arra következtetni, hogy visszatért Pestre, azt viszont nem tudni, hova, mert sem a szüleihez, sem a párjához, sem a saját albérletébe nem ment el. A lány éjjel háromnegyed kettőkor még elköszönt barátjától, ám hétfőn reggel már nem jelent meg a munkahelyén.

A telefonja azóta sem elérhető, nyoma veszett, és azt sem tudni, az éjszakát hol tölthette

A személyleírás szerint Nikolett 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Kaszás Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.



Az eltűnt nő fotóit és további adatait IDE, illetve IDE kattintva lehet megtekinteni!