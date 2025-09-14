Tragédia az M1-esen: saját kocsijában égett halálra egy nő – megrázó részletek és helyszíni fotók

Mentők, tűzoltók és rendőrök tucatja helyszínelt az M1-es autópályán, ahol Mány térségben borzalmas baleset történt: három kocsi ugyanis összeütközött, az egyik pedig kis is gyulladt. Az autó a szemtanúk szerint percek alatt lángokban állt, a tűz szinte az egész kocsira átterjedt.

A tragédia helyszínén, az M1-es autópálya mányi szakaszán terelés volt - itt ütközött össze a kocsi Fotó: Bors

Halálos baleset az M1-esen: ezért történhetett a tragédia

Információink szerint a kocsiban egy nő ült, aki nem tudott kiszállni a járműből. Az egyik szemtanú azt mondta lapunknak, hogy egy arra autózó nő fékezett le elsőként a balesetnél, aki nem habozott: odarohant és hősiesen menteni kezdte az autóban ülő sofőrt. Bár úgy tudjuk, hogy mindent megtett, hogy kirángassa őt a lángoló roncsok fogságából, az autó annyira összetört, hogy mozdítani sem tudta az alélt sofőrt. Ekkor az egyik közútkezelő társaság közelben dolgozó emberi rohantak a helyszínre, akik szintén odarohantak: ők porral oltó készülékkel kezdték elfojtani a lángokat. Ezt a Katasztrófavédelem is megerősítette:

Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 31-es kilométerszelvényénél történt, Mány térségében, a Győr felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. Lángjait a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az autó teljesen kiégett, szinte semmi nem maradt belőle Fotó: Bors

Sajnos azonban hiába a női sofőr és a közútkezelők hősies közbelépése, és a mentősök azonnali segítsége, vagy a mentőhelikopter riasztása: a nő életét már nem lehetett megmenteni: a sofőr a kocsijában égett.

Bár egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a balesetet, de lapunk úgy értesült, hogy egy elterelt szakaszon történt a tragédia. Információink szerint a nő Budapest felé tartott azon a szakaszon, ahol a leálló sávba volt terelve a forgalom, így átcsúszott a túloldalra és nekiütközhetett az ott haladó Mercedes Vito kisbusznak.

"Ha szalagkorlát van, megfogja, de a terelés miatt ki volt vágva a szalagkorlát, átment rajta valószínűleg" – magyarázta egy arra járó férfi.