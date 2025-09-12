,,Budapesten csak biztonságos busz közlekedik" - mégis újabb busz gyulladt ki Budapesten

Augusztusban kezdődött az a vesszőfutás, amikor több busz is kigyulladt vagy elfüstölt Budapesten. Szeptember 12-én újabb busztűz történt a fővárosban, a Jászai Mari tér közelében. Augusztusban összesen négy busz gyulladt ki vagy füstölt el Budapesten. Először egy 16-os busz kapott lángra a belvárosban, a József Attila és a Nádor utca kereszteződésében. A jármű hatalmas lángokkal égett, a tűz pedig átterjedt egy közeli épületre és egy jelzőlámpára is. Egy nappal később két busz kezdett el füstölni a XII. kerületben: az egyik az Alkotás utcában, a másik a Németvölgyi úton. A negyedik esetnél egy 7E busz füstölt el – írja a Metropol.
Pénteken délután ismét tűzeset történt, ezúttal egy 9-es busz gyulladt ki a Jászai Mari tér közelében. A BP Műhely a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy
A mai napon ismételten kigyulladt – egyes értelmezések szerint lokálisan izzott – a BKV egyik járműve (FLR-710)
A BKV korábban közölte, hogy valamennyi járművet átvizsgálták, és kisebb javítások után üzembiztosan képesek a közösségi közlekedés ellátására.
Budapesten csak biztonságos busz közlekedik. Csak a megfelelő műszaki állapotú autóbuszait állítja forgalomba a BKV. A járművek rendszeresen átesnek – napi, heti, negyedéves, éves – műszaki vizsgálatokon. A buszok folyamatos felülvizsgálata, valamint az utas- és járműbiztonsági szempontok maradéktalan betartása független Budapest Főváros Kormányhivatalának ellenőrzésétől
– idézték a BKV-t a Facebook bejegyzésben.
A Bors korábban arról számolt be, hogy a BKV-informátora szerint a busztüzek oka az elmaradt motormosás és karbantartás lehetett.
