Most jött: feszítővágóval kellett kiszabadítani a sofőrt, óriási baleset történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 06:21
Két baleset is történt hétfő hajnalban.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, Apácatorna térségében. A megosztott információk szerint az ütközés következtében a kamion felborult, szállítmánya az úttestre szóródott, az autó pedig egy bozótos területen állt meg. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a kisebb jármű vezetőjét. Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen, ahová elindultak a veszprémi hivatásos tűzoltók is.

Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Egy másik szörnyű balesetről is beszámolt a katasztrófavédelem, ugyanis autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Mint kiderült, az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat. A balesethez a mentők is kiérkeztek.

 

