Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes lezárás: Kigyulladt egy teherautó a 21-es főúton, Salgótarjánban!

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 21:26
teherautótűzoltó
Azonnal kiértek a helyszínre a tűzoltók.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy teherautó hatalmas lángokban állt a a Füleki úton, azaz a 21-es főúton, Salgótarjánban. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók a bejelentés után.

alt=A teherautó nagy terjedelmű lángokban állt a főúton, a tűzoltók hamar kiértek a helyszínre
A teherautó nagy terjedelmű lángokban állt a főúton, a tűzoltók hamar kiértek a helyszínre / Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A teherautó teljesen leégett

A hivatásos, salgótarjáni tűzoltók két vízsugárral eloltották a hatalmas lángokat, majd a elvégeztek az utómunkálatokat a helyszínen. Az útszakaszt teljes egészében lezárták, ezért elővigyázatosan haladjanak az autósok, illetve érdemes már útvonalat keresni a továbbhaladáshoz. - írja a Katasztrófavédelem.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu