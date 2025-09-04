Teljes lezárás: Kigyulladt egy teherautó a 21-es főúton, Salgótarjánban!

Egy teherautó hatalmas lángokban állt a a Füleki úton, azaz a 21-es főúton, Salgótarjánban. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók a bejelentés után.
A hivatásos, salgótarjáni tűzoltók két vízsugárral eloltották a hatalmas lángokat, majd a elvégeztek az utómunkálatokat a helyszínen. Az útszakaszt teljes egészében lezárták, ezért elővigyázatosan haladjanak az autósok, illetve érdemes már útvonalat keresni a továbbhaladáshoz. - írja a Katasztrófavédelem.
