Rohantak a mentők: Baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál

Összeütközött két személyautó az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Törökbálint közelében, a 2-es és 3-as kilométerszelvény között. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. A baleset helyszínére mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra, torlódásra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.