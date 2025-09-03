Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Rohantak a mentők: Baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 18:55 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 03. 18:56
M0-s autópályamentő
Az M1-es felé vezető oldalon torlódásra kell számítani.

Összeütközött két személyautó az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Törökbálint közelében, a 2-es és 3-as kilométerszelvény között. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. A baleset helyszínére mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra, torlódásra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

 

