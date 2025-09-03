Gyászolnak a tűzoltók, tragikus hirtelenséggel elhunyt a hős alezredes

Életének 58. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Meleg Károly tűzoltó alezredes, a Csongrád-Csanád Vármegyei Védelmi Bizottság titkára.
A tűzoltó alezredes 2007-ben kezdte meg hivatásos pályafutását a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. 2012-ben került Csongrád-Csanád vármegyébe, ahol azóta a védelmi bizottság titkáraként dolgozott. Kollégái szerint Meleg Károly emberséggel, felelősséggel, szakmai alázattal végezte feladatait. A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meleg szavakkal búcsúzott elhunyt kollégájuktól - írja a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál:
A vármegyei igazgatóság teljes személyi állománya osztozik a család és a barátok fájdalmában. Meleg Károly emlékét tisztelettel, szeretettel és mély hálával őrizzük meg szívünkben.
