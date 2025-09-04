Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Több mint 150 ezer forintot loptak el a számlájáról – álbankárok csapták be a győri asszonyt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 08:25
Magukat banki alkalmazottnak adták ki a szélhámosok. Így verték át a győri áldozatot.

Újabb telefonos csalás áldozata lett egy győri nő, akit a magukat banki alkalmazottnak kiadó szélhámosok vertek át. A megtévesztett asszony számlájáról végül mintegy 154 ezer forint tűnt el.

A győri nő nem úszta meg a csalást. Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

A történet augusztus 28-án kezdődött, amikor a nő telefonja megcsörrent, ám a vonal másik végén senki sem szólalt meg. Röviddel ezután újabb hívás érkezett: egy férfi jelentkezett be, aki magát egy magyarországi bank munkatársának adta ki. Azt állította, hogy valaki hozzáférhetett a sértett bankszámlájához. 

Az álbankár gyors segítséget ajánlott: átkapcsolta a nőt egy "kolléganőjéhez", aki elkérte tőle a személyes és banki adatokat. Miután a gyanútlan áldozat ezeket megadta, visszakapcsolták a férfihoz, aki tovább beszélgetett vele. Ekkor azonban a nőnek gyanússá vált a helyzet, és közölte, hogy felkeresi a rendőrséget. A hívó ekkor azonnal bontotta a vonalat. A nő ezután azonnal felhívta saját bankja központi ügyfélszolgálatát, ahol kiderült: a csalók időközben már levettek a számlájáról 154 ezer forintot. 

A Győri Rendőrkapitányság a Mátrix Projekt keretében eljárást indított információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt. A rendőrség hangsúlyozza: a banki ügyintézők soha nem kérnek telefonon banki adatokat, nem utasítanak utalásra, és nem kérik ismeretlen programok telepítését. A hatóság tanácsa egyértelmű: aki hasonló hívást kap, mindig közvetlenül a bankját hívja vissza, és soha ne adja ki telefonon a számla vagy bankkártya adatait! A rendőrség kéri, hogy bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívón, írja a Police.hu.

 

