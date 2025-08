Elhitte, hogy szerelmes belé: átverte az idős asszonyt a férfi

Szerelmet ígért egy férfi az idős asszonynak, de csúnyán átverte őt, miközben hazudott neki. Az esetről a rendőrség számolt be, a Mátrix Projekt keretében pedig figyelmezteti is az embereket az ilyen és ehhez hasonló átverésekre.

Fotó: ILONA SHOROKHOVA / Forrás: Freepik.com

Egy magát szerelmesnek mondó férfi vert át egy idős asszonyt Zalában. A 67 éves nő feljelentést tett a rendőrségen, mondván a férfi szerelmet ígért neki, majd több indokkal is több, mint öt millió forintjától szabadította meg.

Egy üzenetküldő alkalmazáson ismerkedtek meg, a férfi vette fel a kapcsolatot a nővel, majd azt állítva, hogy elvált, udvarolni kezdett neki. Egy nap kapott egy üzenetet az asszony, hogy csomagja érkezett egy budapesti címre. Az udvarlója kapott az alkalmon, azt állította eljön hozzá Londonból, átveszi a csomagot és elviszi neki házhoz.

Képekkel bizonyította, hogy a repülőn ül és pénzt is visz magával, ne kelljen a nőnek eltartani ott tartózkodása alatt. Eközben a nő üzenetet kapott, hogy ki kell fizetnie a csomagot, de bankszámla nélkül egy futár érkezett hozzá és vette át az összeget. Különböző indokokkal többször is eljátszották ezt az idős asszonnyal, aki a kért összeget oda is adta a futárnak. A sértett végül észbe kapott és az utolsó kérésnek nem tett eleget, de ekkorra már öt millió forintjába fájt ez az egész.

A zaol.hu összeszedte a rendőrség által kiírt figyelmeztetést, amelyek segítségével elkerülhető, hogy te is csalás áldozatává válj.