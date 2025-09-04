Őrizetben a budapesti ámokfutó – Így fogták el a rendőrök - Videó

Budapesten ért véget a hajsza annak a 26 éves felsőnánai férfinak az ügyében, akit a rendőrség régóta keresett. A sofőrt többször is rajtakapták, hogy a vezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé, legutóbb Tolna vármegyében. Most azonban őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A rendőrségnek végre sikerült elfogniuk az ámokfutót. Fotó: Gé / MW

A férfi ügye még 2024 novemberében kezdődött, amikor Bogyiszló térségében próbált elmenekülni az egyenruhások elől. Akkor már több hatóság is eljárást folytatott ellene járművezetés miatt. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon kettő, a Szekszárdi és a Kalocsai Járásbíróságon pedig egy-egy ügyben keresték. Ez azonban nem tántorította el: 2025 februárjában ismét kormány mögé ült, és a 6-os, illetve 63-as főút kereszteződésénél száguldozott, több autóst is veszélybe sodorva. Megpróbált kibújni a felelősség alól: amikor megállították, gyorsan átült az anyósülésre, mintha nem ő vezetett volna.

Júliusban újabb ámokfutás következett, ezúttal Szekszárdon. A férfi a Palánki úton szlalomozva menekült, majd a 6-os és 63-as főúton száguldva egy mezőgazdasági területen tűnt el a rendőrök szeme elől.

Augusztus 27-én ismét lebukott, amikor újra autóba ült. A rendőrök hosszas üldözés után csak a bokros területen hátrahagyott járművét találták meg. A férfi ellen közúti veszélyeztetés bűntette miatt is újabb eljárás indult. Emellett a neve más ügyekben is felbukkant: egyedi azonosító jellel való visszaélés és sikkasztás miatt is felelősségre vonják. Egy esetben például egy kölcsönkért, rendszám nélküli autót nem adott vissza, hanem hulladékként leadta.

Mivel a férfi többszöri idézésre sem jelent meg a hatóságok előtt, elfogatóparancsot adtak ki ellene. A szekszárdi rendőrök végül szeptember 2-án Budapesten fogták el, ahol ismét előállították, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A 26 éves férfi sorozatos törvényszegéseinek most vége szakadhat – a bíróság dönt a sorsáról, írja a Police.hu.