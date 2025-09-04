A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kimondta azt, amit egy ország gondol – a miskei gyerekgyilkos helye egy életen át börtönben van

Az egész ország egy emberként gyászolja a mindössze 2 éves Hannácskát, akit a gyanú szerint a nevelőapja ölt meg hétfőn. A férfi kábítószerfüggő, és az sem kizárt, hogy a miskei gyerekgyilkos a szörnyű tette idején is be volt drogozva.
– Ez a brutális kegyetlenséggel elkövetett gyermekgyilkosság a legnagyobb fájdalmat okozza egy szülőnek, egy családnak, egy közösségnek, és nem véletlen, hogy az egész ország felháborodott a történteken – mondta el a sajtótájékoztatóján a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
Horváth László ezután részvétét fejezte ki a családnak, és biztosította őket arról, hogy osztozik a fájdalmukban.
Bár a toxikológiai vérvizsgálati eredményére még napokat kell várnunk, az azonban már egyértelmű, hogy a bűncselekményt összefüggésbe kell hozni a helyi kábítószer-kereskedelemmel és fogyasztással. A gyilkosság elkövetésével gyanúsított férfit kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskeiek.
A kormánybiztos ezután kimondta azt, amit egy ország hallani akart.
Aki ilyen bűncselekményt követ el, brutális kegyetlenséggel, annak egy életen át börtönben a helye, ez nem is lehet kérdés.
Horváth László azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban szigorították a törvénykönyvet, különösen a kisgyerekek ellen elkövetett bűncselekmények kapcsán.
Ahogy azt korábban megírtuk, plüssállatkák, játékok és gyertyák tucatjai sorakoznak ma is annak a miskei háznak a kerítésén, ahol hétfőn (szeptember 1.) saját nevelőapja meggyilkolta a 22 hónapos Hannácskát. Ismeretes, a gyanú szerint J. Dávid először a közeli focipályához vitte Hanna testét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül pedig gallyakkal és egy pléddel letakarta. Csak késő este találták meg, míg a szökött mostohapának csak másnap bukkantak a nyomára.
Amikor a rendőrök elvitték, a helyiek azt üvöltötték neki, hogy szerencséje van, hogy a rendőrök, nem pedig ők találtak rá.
Száz szerencséd van, hogy a rendőrök kaptak el, nem mi. Halott ember volnál
– mondta akkor egy férfi.
Többen pedig a halálát kívánták azért, amit tett.
Persze a feldühödött embereket nem is merték a férfi közelébe engedni. Gépfegyveres kommandósok vették körbe a feltételezett tettest, akik még azt az autót is követték, amelybe beültették, nehogy újabb tragédia történjen.
