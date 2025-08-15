UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Itt a piros riasztás: Jön a 40 fokos kánikula, brutális idővel folytatódik a hét

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 06:00
Vasárnap jön egy hidegfront, de komolyabb enyhülést az sem hoz.
A következő napokban sem tágít a hőség. Az előrejelzések brutális kánikulát ígérnek, és a hét legvégére is csak minimális enyhülés várható.

Jobb lesz vigyázni a kánikulában/ Fotó:  Pexels

Pénteken csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.

Szombaton gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. ÉNy-on már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal. A HungaroMet Nonprofit Zrt. azt írja, harmadfokú, piros riasztás van érvényben a hőség miatt Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna vármegyében. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután - írja a Köpönyeg.

 

