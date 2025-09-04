Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt üzente a gyászoló apa a miskei családnak

gyermekgyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 07:30
MiskeNagydorogtragédia
Mélyen megrázta a Nagydorogon meggyilkolt újszülött családját a kétévesen megölt Hanna tragédiája. A miskei gyermekgyilkosság áldozatának szeretteivel sorsközösséget éreznek a faluban.
Bors
A szerző cikkei

Alig két héten belül, két gyermekgyilkosság híre is bejárta az országot. A mindössze kéthetes Zalánnal augusztus 20-án, a gyanú szerint saját édesanyja végzett Nagydorogon, míg szeptember 1-jén a nyomozás eddigi adatai szerint a nevelőapja verte halálra a miskei Hannát. A kislány a második születésnapját sem érhette meg.

A miskei gyermekgyilkosság megviselte az országot
A miskei gyermekgyilkosság megviselte az országot  Fotó: Bors

Nagydorog, Miske: két hét alatt két gyermekgyilkosság rázta meg az országot

Attila, a nagydorogi kisfiú édesapja a kezdetektől hisz menyasszonya ártatlanságában. Viktóriát letartóztatták és a kalocsai börtönben várja az ügy folytatását. A nő vőlegénye szeretné a kisfiát békében és méltó módon eltemetni, de közben folyamatosan keresi a választ a legfőbb kérdésre, ki, miért, és hogyan bántalmazta az ártatlan kisfiát. Az információszerzés érdekében folyamatosan nyomoz a maga módján és a friss híreket is figyeli. Így értesült a miskei tragédiáról, ami ugyancsak megrázta.

Képtelen vagyok megérteni, mi van már ebben a világban! Remélem, méltó büntetést kap a gyilkos. Nagyon sajnálom a kislányt, és átérzem a család fájdalmát

 – mondta a férfi.

Nagydorog gyászolja Zalánkát  Fotó: Bors

A miskei gyermekgyilkost egy fél napos keresést követően a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A kényszerintézkedést az ügyészségnek kell indítványoznia, de a döntést a bíróság hozza meg. Miske közössége egyébként végignézte, amint a kegyetlenséggel gyanúsítható J. Dávidot elvitték, és a legtöbben nem is titkolták véleményüket. Kinyilvánították, jobban járt, hogy az egyenruhások találták meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu