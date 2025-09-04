Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt üzente a gyászoló apa a miskei családnak

Alig két héten belül, két gyermekgyilkosság híre is bejárta az országot. A mindössze kéthetes Zalánnal augusztus 20-án, a gyanú szerint saját édesanyja végzett Nagydorogon, míg szeptember 1-jén a nyomozás eddigi adatai szerint a nevelőapja verte halálra a miskei Hannát. A kislány a második születésnapját sem érhette meg.

A miskei gyermekgyilkosság megviselte az országot Fotó: Bors

Nagydorog, Miske: két hét alatt két gyermekgyilkosság rázta meg az országot

Attila, a nagydorogi kisfiú édesapja a kezdetektől hisz menyasszonya ártatlanságában. Viktóriát letartóztatták és a kalocsai börtönben várja az ügy folytatását. A nő vőlegénye szeretné a kisfiát békében és méltó módon eltemetni, de közben folyamatosan keresi a választ a legfőbb kérdésre, ki, miért, és hogyan bántalmazta az ártatlan kisfiát. Az információszerzés érdekében folyamatosan nyomoz a maga módján és a friss híreket is figyeli. Így értesült a miskei tragédiáról, ami ugyancsak megrázta.

Képtelen vagyok megérteni, mi van már ebben a világban! Remélem, méltó büntetést kap a gyilkos. Nagyon sajnálom a kislányt, és átérzem a család fájdalmát

– mondta a férfi.

Nagydorog gyászolja Zalánkát Fotó: Bors

A miskei gyermekgyilkost egy fél napos keresést követően a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A kényszerintézkedést az ügyészségnek kell indítványoznia, de a döntést a bíróság hozza meg. Miske közössége egyébként végignézte, amint a kegyetlenséggel gyanúsítható J. Dávidot elvitték, és a legtöbben nem is titkolták véleményüket. Kinyilvánították, jobban járt, hogy az egyenruhások találták meg.