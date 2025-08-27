Meggyilkolt nagydorogi kisbaba: halállal fenyegetik a megölt Zalánka családját

Rettegésben él a meggyilkolt nagydorogi csecsemő családja. Mint azt a Bors megírta, augusztus 20-án egy 25 éves anya bejelentést tett a rendőrségen, hogy eltűnt a kéthetes gyermeke. Előadta, hogy sétálni indult a kisfiúval, Zalánkát maga előtt tolva egy babakocsiban, aztán szörnyűség történt.
Mint állította, az úton feltűnt egy fekete autó, de aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már hűlt helyét találta fiának. Az anya azt is hozzátette, hogy a fején éktelenkedett egy hatalmas púp, amiből arra következtethetett, hogy leütötték. Viktória egy másik változatot is előadott, abból már a gépkocsi hiányzott, és aszerint egy hirtelen rosszullét miatt esett össze. A bíróság végül elrendelte az anya letartóztatását.
A kisbaba holttestét a rendőrök még az eltűnése délutánján, egy kukoricásban megtalálták. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy az újszülött bántalmazás következtében vesztette életét. A sérülések jellegéből arra következtetett, hogy a babát nagy erővel a földhöz vagy a falhoz csapták. A jogerős bírósági ítélet kihirdetéséig nem lehet kijelenteni biztosan, hogy a kisfiúval Viktória végzett.
Senki nem tudhat semmit, mégis gyilkosnak nevezik a lányomat! Mi több, egyesek már azt állítják, hogy én is felelős vagyok a tragédiáért. Már alig merek a faluba kimenni! Ha betérek a boltba, ott is mindennek elhordanak, halálosan fenyegetnek. Ha ezt nem hagyják abba, a rendőrséghez fordulok!
- mondta Olga, Viktória édesanyja.
Mint megtudtuk, a család szeretné mielőbb eltemetni Zalánkát. A tervek szerint a nagydorogi babát hamvasztva helyezik majd végső nyugalomra.
