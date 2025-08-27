Meggyilkolt nagydorogi kisbaba: halállal fenyegetik a megölt Zalánka családját

Rettegésben él a meggyilkolt nagydorogi csecsemő családja. Mint azt a Bors megírta, augusztus 20-án egy 25 éves anya bejelentést tett a rendőrségen, hogy eltűnt a kéthetes gyermeke. Előadta, hogy sétálni indult a kisfiúval, Zalánkát maga előtt tolva egy babakocsiban, aztán szörnyűség történt.

Olga, a gyilkossággal gyanúsított Viktória édesanyja megszólalt lapunknak / Fotó: bors

Mint állította, az úton feltűnt egy fekete autó, de aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már hűlt helyét találta fiának. Az anya azt is hozzátette, hogy a fején éktelenkedett egy hatalmas púp, amiből arra következtethetett, hogy leütötték. Viktória egy másik változatot is előadott, abból már a gépkocsi hiányzott, és aszerint egy hirtelen rosszullét miatt esett össze. A bíróság végül elrendelte az anya letartóztatását.

A kisbaba holttestét a rendőrök még az eltűnése délutánján, egy kukoricásban megtalálták. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy az újszülött bántalmazás következtében vesztette életét. A sérülések jellegéből arra következtetett, hogy a babát nagy erővel a földhöz vagy a falhoz csapták. A jogerős bírósági ítélet kihirdetéséig nem lehet kijelenteni biztosan, hogy a kisfiúval Viktória végzett.

A rendőrség Viktóriát gyanúsítja a gyilkossággal / Fotó: Bors

Nagydorog veszélyessé vált a család számára?

Senki nem tudhat semmit, mégis gyilkosnak nevezik a lányomat! Mi több, egyesek már azt állítják, hogy én is felelős vagyok a tragédiáért. Már alig merek a faluba kimenni! Ha betérek a boltba, ott is mindennek elhordanak, halálosan fenyegetnek. Ha ezt nem hagyják abba, a rendőrséghez fordulok!

- mondta Olga, Viktória édesanyja.

Mint megtudtuk, a család szeretné mielőbb eltemetni Zalánkát. A tervek szerint a nagydorogi babát hamvasztva helyezik majd végső nyugalomra.