Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése: most jöhet az áttörés a titokzatos ügyben

Kaszás Nikolett eltűnése, az utóbbi két hét legrejtélyesebb ügye. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség nagy erőkkel keresi a 27 éves nőt, aki szeptember 7-én reggel, VIII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. Nikolett túrázni indult, de útközben nyoma veszett. Ez az utolsó kép róla. Egy térfigyelő kamera készítette a felvételt.

Kaszás Nikolett egy utcai kamera felvételén Fotó: Police.hu

Így keresik Kaszás Nikolettet

Folyamatosan keresik azóta is az eltűnt fiatal lányt. "Mutassuk meg, hogy milyen erőket tudunk mozgósítani egy nemes ügy megvalósításáért." Áll abban a felhívásban, amit a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tett közzé. Óriási összefogással szerveznek keresést a fiatal lány felkutatására, a hétvégén. Három egyesület fogott össze és szervez közös keresést a Pilisben. A gyülekező 2025. 09. 28-án 08:00 órakor lesz Pilisszentlászlón, a Béke út végén, a focipálya és a mellette lévő parkoló részen, majd eligazítás után 09:00 órakor kezdik a kutatás, a rendőrség irányításával. A szervezők kérik, hogy minden résztvevő az ilyenkor szokásos ruháról és felszerelésről gondoskodjon. Eddig több mint 150 civil regisztrált már a keresésre - tudtuk meg Lőwinger Zoltán Mihálytól a Polgárőrség sajtóreferensétől.

A Spartacus-ösvény legszebb pontján egyszemélyes az út, Kaszás Nikolett itt is elhaladt

Fotó: haifisch88 / Shutterstock

Hatalmas területet kell átvizsgálni. A zegzugos, erdős területeket könnyebb lóháton megközelíteni, ezért lovas polgárőrök segítségét is kérik. A területet szektorokra osztják.

Egy csoport, egy szektort vizsgál át csatárláncban, túravezetővel és keresőkutyákkal

- ezt már Leczki Sarolta mentőkutyás csapatkapitány, a Kutyák Határok Nélkül vezetője mondta.

A sümegi fenyegetőzőnek már korábban is volt rendőrségi ügye Fotó: Police.hu