Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése: most jöhet az áttörés a titokzatos ügyben

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 16:00
Óriási az összefogás az eltűnt túrázó keresésében. Kaszás Nikolett kereséséhez többszáz civil jelentkezett már, ők vasárnap kutyákkal, drónokkal kutatják fel a Pilist.

Kaszás Nikolett eltűnése, az utóbbi két hét legrejtélyesebb ügye. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség nagy erőkkel keresi a 27 éves nőt, aki szeptember 7-én reggel, VIII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. Nikolett túrázni indult, de útközben nyoma veszett. Ez az utolsó kép róla. Egy térfigyelő kamera készítette a felvételt. 

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett egy utcai kamera felvételén Fotó: Police.hu

Így keresik Kaszás Nikolettet

Folyamatosan keresik azóta is az eltűnt fiatal lányt. "Mutassuk meg, hogy milyen erőket tudunk mozgósítani egy nemes ügy megvalósításáért." Áll abban a felhívásban, amit a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tett közzé. Óriási összefogással szerveznek keresést a fiatal lány felkutatására, a hétvégén. Három egyesület fogott össze és szervez közös keresést a Pilisben. A gyülekező 2025. 09. 28-án 08:00 órakor lesz Pilisszentlászlón, a Béke út végén, a focipálya és a mellette lévő parkoló részen, majd eligazítás után 09:00 órakor kezdik a kutatás, a rendőrség irányításával. A szervezők kérik, hogy minden résztvevő az ilyenkor szokásos ruháról és felszerelésről gondoskodjon. Eddig több mint 150 civil regisztrált már a keresésre - tudtuk meg Lőwinger Zoltán Mihálytól a Polgárőrség sajtóreferensétől. 

A Spartacus-ösvény legszebb pontján egyszemélyes az út, Kaszás Nikolett itt is elhaladt
Fotó: haifisch88 /  Shutterstock 

Hatalmas területet kell átvizsgálni. A zegzugos, erdős területeket könnyebb lóháton megközelíteni, ezért lovas polgárőrök segítségét is kérik. A területet szektorokra osztják. 

Egy csoport, egy szektort vizsgál át csatárláncban,  túravezetővel és keresőkutyákkal

 - ezt már Leczki Sarolta mentőkutyás csapatkapitány, a Kutyák Határok Nélkül vezetője mondta. 

A sümegi fenyegetőzőnek már korábban is volt rendőrségi ügye Fotó: Police.hu

Nem ez volt az első ügye

Kaszás Nikolett egyedül ment túrázni, de onnan már nem tért haza. A rejtélyes eltűnése miatt egyre több elmélet bukkan fel a neten, ám eddig egyik sem volt valós. Legutóbb egy férfi azzal állt elő, hogy ő végzett a fiatal lánnyal. Ezt egy bejegyzésben fejtette ki. A sümegi férfi azt állította, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és napokkal ezelőtt ő ölte meg. A férfinek korábban is volt már zaklatási ügye, ezért letartóztatták. Most Kaszás Nikolett hozzátartozóit zaklatta. A rendőrség válaszából ítélve megtették a szükséges intézkedéseket.   

 

 

