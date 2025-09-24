Brutális ütközés: személyautó csapódott turistabuszba – egy ember meghalt, tucatnyian megsérültek

Brutális közlekedési baleset rázta meg kedden délután az alsó-ausztriai Laab im Walde környékét. Egy személyautó és egy holland turistabusz frontálisan ütközött. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek.
A balesetben életét vesztette a személyautó 36 éves sofőrje, a buszon utazók közül pedig tizennégyen megsérültek. Mindez Ausztriában, a B13-as úton történt.
A rendőrség szerint az autó mindeddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan haladó, 43 utast szállító holland busszal. Az ütközés ereje miatt a sofőr beszorult a roncsok közé, és a helyszínen meghalt.
A busz sem úszta meg a balesetet: az oldalára borult, az utasok pedig csapdába estek, és nem tudtak segítség nélkül kijutni, mert az ajtók nem nyíltak ki. A tűzoltók hidraulikus vágóval szabaddá tették az egyik ajtót, az ablakokat pedig betörték, hogy kimenekíthessék az embereket.
Tizennégy utas könnyebb sérüléseket szenvedett, négy embert pedig – köztük a 63 éves buszsofőrt – kórházba szállítottak. A Vöröskereszt 25 munkatársa vonult a helyszínre, a sokkos állapotban lévő utasokkal pedig egy krízisintervenciós csapat foglalkozott - számol be róla a vaol.hu.
Az érintett útszakaszt teljesen lezárták a helyszínelés ideje alatt, a baleset következtében gázolaj is folyt az úttestre.
