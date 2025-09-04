Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A pusztító földrengésnek már több ezer halálos áldozata van Afganisztánban

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 17:42
halálos áldozatafganisztán
A hétfői földrengés során a porrá zúzott és összedőlt házak romjai alól rengeteg holttestet húztak ki. Számuk több százra tehető.

A földrengés halálos áldozatainak száma 2205-re emelkedett– közölte az afganisztáni tálib kormány szóvivője az MTI szerint.

földrengés
Az afganisztáni földrengés rengeteg ember életet követelt
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP (illusztráció)

Mint arról a Bors is beszámolt a szeptember elsejei 6-os erősségű földrengés az ország keleti részét rázta meg. A természeti katasztrófa Kunar tartományban pusztított. Több falut a földdel tett egyenlővé. Az eddigi jelentések szerint több mint 6700 ház dől össze, és a sérültek száma meghaladja a 3600-at. 

Az utórengések kedden folytatódtak, melyek sziklaomlásokat idéztek és utakat zártak el, ami a mentést így még nehezebbé tetté. 

A hatóságok folytatják a kutatást, sátrakat húztak fel az otthontalanoknak, és segélyszállítmányokat osztanak szét 

– mondta el Hamdullah Fitrat tálib szóvivő.

Súlyos földrengések voltak Afganisztánban az elmúlt éveken

„Hatalmas és egyre növekvő humanitárius szükséghelyzet állt elő” – figyelmeztetett a Vöröskereszt és a Vörös Félhold.

Az MTI szerint Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani. Az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
