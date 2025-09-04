A pusztító földrengésnek már több ezer halálos áldozata van Afganisztánban

A földrengés halálos áldozatainak száma 2205-re emelkedett– közölte az afganisztáni tálib kormány szóvivője az MTI szerint.

Az afganisztáni földrengés rengeteg ember életet követelt

Fotó: Anadolu via AFP / AFP (illusztráció)

Mint arról a Bors is beszámolt a szeptember elsejei 6-os erősségű földrengés az ország keleti részét rázta meg. A természeti katasztrófa Kunar tartományban pusztított. Több falut a földdel tett egyenlővé. Az eddigi jelentések szerint több mint 6700 ház dől össze, és a sérültek száma meghaladja a 3600-at.

Az utórengések kedden folytatódtak, melyek sziklaomlásokat idéztek és utakat zártak el, ami a mentést így még nehezebbé tetté.

A hatóságok folytatják a kutatást, sátrakat húztak fel az otthontalanoknak, és segélyszállítmányokat osztanak szét

– mondta el Hamdullah Fitrat tálib szóvivő.

Súlyos földrengések voltak Afganisztánban az elmúlt éveken

„Hatalmas és egyre növekvő humanitárius szükséghelyzet állt elő” – figyelmeztetett a Vöröskereszt és a Vörös Félhold.

Az MTI szerint Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani. Az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.