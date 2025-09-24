,,Nyolcezren vagyunk, és szeretnénk, ha meghallgatnának minket!" - bementek a taxisok a városháza ülésteremébe

Szerdán megkezdődött a fővárosi taxisok sztrájkja, amelyet két szakszervezet hirdetett meg Budapest taxirendeletének szigorítása ellen. A reggeli órákban több helyszínen, köztük a Városháza előtt és a Hősök terén is demonstráltak, majd a tiltakozók egy része a fővárosi közgyűlés ülését is megzavarta. A képviselők vita nélkül megszavazták a taxirendelet módosítását, miközben elutasították a 20-25 százalékos tarifaemelésre vonatkozó javaslatot. A rendőrség szerint a bejelentett akciótól eltérően a Margit híd forgalmát is lassították, ezért a forgalmat akadályozó taxikat elszállították – írja a Világgazdaság.

Vita nélkül megszavazták a taxirendelet módosítását. Fotó: Máté Krisztián / Bors

Az ülésteremben feszült hangulat uralkodott, amikor a taxisok számon kérték a döntéshozókat.

Ennyi volt? Minket nem kérdez senki? Reggel óta áll a város! Nem véletlenül! Ráérünk! A taxisok nem kapnak hozzászólási lehetőséget?

– kiabálta egyikük a képviselők felé. Karácsony Gergely főpolgármester arra kérte őket, hogy ne zavarják a közgyűlést, mire egy taxis így válaszolt:

Nem látják azt a sok ezer taxist, aki most megbénította a várost? Nyolcezren vagyunk, és szeretnénk, ha meghallgatnának minket!

A főpolgármester azzal érvelt, hogy a rendelet „nagyon sokrétű és nagyon hosszú egyeztetés után” készült, de hozzátette, hogy „nyilván mindenkinek meglehet a véleménye”.

A taxisok kifogásolták, hogy mindössze két napot kaptak a véleményezésre

Két napot adtak rá véleményezésre! Két nap elég? Meg sem hallgattak senkit!

A feszültség akkor tetőzött, amikor az egyik taxis a város teljes blokádját helyezte kilátásba. „Ebből az utcából nem megy ma haza senki. Le fogják zárni az egész várost, csak szólok” – mondta, mielőtt a delegáció elhagyta az üléstermet. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója később elmondta, hogy a taxisok részéről felmerült a sofőrök számának korlátozása, de a fővárosnak erre nincs jogi eszköze. Hozzátette, hogy több javaslat is érkezett a piac „tisztulására”, ezeket igyekeztek befogadni, ugyanakkor az áremelés indokoltságát nem látják.

Vannak taxisok, akik áremelésért küzdenek most az utcán, és azt szeretnék, hogy 20-30 százalékkal emeljük a tarifákat, de ilyen javaslat nem is érkezett a közgyűlésben

Szepesfalvy Anna képviselő szerint a kint tapasztalható indulatok azt mutatják, hogy nem sikerült megfelelő kompromisszumot kialakítani, és a közgyűlés sem volt kellően bevonva az egyeztetési folyamatba. Úgy véli, a lakosság és a taxisok érdekeit nem sikerült összehangolni, ezért a javaslat jelen állapotában nem támogatható. A taxisok eközben jelezték, hogy készek akár több napig is folytatni a tiltakozást.