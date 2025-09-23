Hatalmas csattanás rázta meg a főutat Pest felé: araszol a forgalom

Borzalmas baleset történt kedd este Budapest felé: A katasztrófavédelem információi szerint összeütközött egy személyautó és egy kamion Bócsánál, az 54-es főút 38-as kilométerénél. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult.
A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Ahogy arról a Bors beszámolt kedden délután rengeteg ütközés rázta meg a magyar utakat. Két személygépkocsi karambolozott Székesfehérvárnál, a 81-es főút 4-es kilométerénél, valamint összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett volt.
Debrecennél ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi, Drégelypalánknál pedig összeütközött egy kamion és egy személyautó a 2-es főút 73-as kilométerénél.
