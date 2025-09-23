Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Hatalmas csattanás rázta meg a főutat Pest felé: araszol a forgalom

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 21:09
Ezt jobb, ha elkerülöd.

Borzalmas baleset történt kedd este Budapest felé: A katasztrófavédelem információi szerint összeütközött egy személyautó és egy kamion Bócsánál, az 54-es főút 38-as kilométerénél. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult. 

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Komoly balesetek országszerte kedden

Ahogy arról a Bors beszámolt kedden délután rengeteg ütközés rázta meg a magyar utakat. Két személygépkocsi karambolozott Székesfehérvárnál, a 81-es főút 4-es kilométerénél, valamint összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett volt.

Debrecennél ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi, Drégelypalánknál pedig összeütközött egy kamion és egy személyautó a 2-es főút 73-as kilométerénél. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
