Halálos baleset az M1-es autópályán: a mentőhelikopter már a helyszínen

Az M1-es autópálya 72-es kilométerénél, baleset történt, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautónak hajtott egy személyautó, a halálos baleset egy ember életét követelte.

Halálos baleset történt az M1-esen Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Halálos baleset az M1-esen

A baleset miatt a sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, ami hosszú torlódást és jelentős forgalmi fennakadást okozott az amúgy is erősen terhelt M1-es autópályán. A helyszínre a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik csörlő segítségével emelték ki a személyautót a teherautó alól, miközben a rendőrök a forgalom eltereléséről gondoskodtak.

A beavatkozás idejére az útpályát teljesen lezárták, és szeptember 24-én, szerda kora délután mentőhelikopter is érkezett a sérült autó kimentéséhez és az esetleges sérültek ellátásához. A katasztrófavédelem szerint a balesetnek egyelőre nincs több ismert sérültje, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy a helyszínelés befejezése után adnak részletesebb tájékoztatást. Az M1-es autópályán az utóbbi időben több hasonló, halálos kimenetelű baleset történt, ami tovább növeli a biztonságos közlekedés fontosságát - írta az Origo.