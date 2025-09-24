Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Halálos baleset az M1-es autópályán: a mentőhelikopter már a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 15:33
Az autóst a kamion alól kellett kiszedni. Egy ember életét vesztette a halálos balesetben.

Az M1-es autópálya 72-es kilométerénél, baleset történt, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautónak hajtott egy személyautó, a halálos baleset egy ember életét követelte.

Halálos baleset történt az M1-esen Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Halálos baleset az M1-esen

A baleset miatt a sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, ami hosszú torlódást és jelentős forgalmi fennakadást okozott az amúgy is erősen terhelt M1-es autópályán. A helyszínre a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik csörlő segítségével emelték ki a személyautót a teherautó alól, miközben a rendőrök a forgalom eltereléséről gondoskodtak. 

A beavatkozás idejére az útpályát teljesen lezárták, és szeptember 24-én, szerda kora délután mentőhelikopter is érkezett a sérült autó kimentéséhez és az esetleges sérültek ellátásához. A katasztrófavédelem szerint a balesetnek egyelőre nincs több ismert sérültje, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy a helyszínelés befejezése után adnak részletesebb tájékoztatást. Az M1-es autópályán az utóbbi időben több hasonló, halálos kimenetelű baleset történt, ami tovább növeli a biztonságos közlekedés fontosságát - írta az Origo.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
