Balesettel indult a reggel az M1-es autópályán, a mentőt is riasztani kellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 07:28
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt!

Riasztották a tűzoltókat, miután egy személygépjármű és egy kisteherautó karambolozott a határnál: az M1-es autópálya 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál baleset történt.

A két járműben összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramatalanítanak - írja a katasztrófavédelem.

 

