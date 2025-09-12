Balesettel indult a reggel az M1-es autópályán, a mentőt is riasztani kellett

Riasztották a tűzoltókat, miután egy személygépjármű és egy kisteherautó karambolozott a határnál: az M1-es autópálya 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál baleset történt.
A két járműben összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramatalanítanak - írja a katasztrófavédelem.
