Tömegbaleset az M1-esen: négy autó ütközött össze

Négy személyautó karambolozott az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom közelében, a 29-es és 30-as kilométerszelvény között.
A balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrofavedelem.hu.
