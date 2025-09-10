Borzalmas dolgot tett a nógrádi férfi: ezért adtak ki rá körözést

A Salgótarjáni Járásbíróság országos elfogatóparancsot adott ki Vári Tamás ellen, akit a rendőrség állatkínzás miatt köröz. Az 55 éves salgótarjáni férfi hollétéről nincs információ, ezért a hatóság a lakosság segítségét kéri a felkutatásában. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Vári Tamás tartózkodási helyéről, az névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot – írja a nool.hu.

A körözés szeptember 2-án indult, és a hatóság most a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

Fotó: police.hu / illusztráció

A rendőrség közlése szerint Vári Tamásra szeptember 2-án adtak ki elfogatóparancsot, azóta nagy erőkkel keresik. Az ügy különösen figyelemre méltó, mivel a Magyar Rendőrség körözési listáján több mint tízezer személy szerepel különböző bűncselekmények miatt, közülük azonban jelenleg mindössze nyolcat köröznek állatkínzás miatt.

Nógrád vármegyében ez már a második hasonló eset: korábban beszámoltak arról is, hogy egy heges arcú pásztói férfit keresnek állatkínzás miatt, akit azóta sem sikerült elfogni, és körözési adatlapja továbbra is aktív a rendőrség honlapján.

A hatóságok ezért kiemelten fontosnak tartják, hogy az állampolgárok minden információt megosszanak, amely a körözött férfiak kézre kerítéséhez vezethet.

A férfi fényképét ITT lehet megtekinteni.