Borzalmas dolgot tett a nógrádi férfi: ezért adtak ki rá körözést

A Salgótarjáni Járásbíróság országos elfogatóparancsot adott ki Vári Tamás ellen, akit a rendőrség állatkínzás miatt köröz. Az 55 éves salgótarjáni férfi hollétéről nincs információ, ezért a hatóság a lakosság segítségét kéri a felkutatásában. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Vári Tamás tartózkodási helyéről, az névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot – írja a nool.hu.
A rendőrség közlése szerint Vári Tamásra szeptember 2-án adtak ki elfogatóparancsot, azóta nagy erőkkel keresik. Az ügy különösen figyelemre méltó, mivel a Magyar Rendőrség körözési listáján több mint tízezer személy szerepel különböző bűncselekmények miatt, közülük azonban jelenleg mindössze nyolcat köröznek állatkínzás miatt.
Nógrád vármegyében ez már a második hasonló eset: korábban beszámoltak arról is, hogy egy heges arcú pásztói férfit keresnek állatkínzás miatt, akit azóta sem sikerült elfogni, és körözési adatlapja továbbra is aktív a rendőrség honlapján.
A hatóságok ezért kiemelten fontosnak tartják, hogy az állampolgárok minden információt megosszanak, amely a körözött férfiak kézre kerítéséhez vezethet.
