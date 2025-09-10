Egy nő újszülött babával jelent meg a kórházban, majd jött a hátborzongató igazság!

Egy fiatal nő és a férje egy újszülött babával jelent meg a kórházban, hogy bejegyeztessék a születést. Az orvosi vizsgálat során azonban kiderült, hogy hátborzongató bűncselekmény áll a háttérben.

Egy fiatal nő újszülöttel a karjában sietett kórházba, de ami háttérben volt sokkal hátborzongatóbb / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A nő és a férje vérfagyasztó titkot próbált elrejteni

Az orvosok gyanút fogtak, amikor a pár megjelent a helyi kórházban. Azt állították, a gyermek otthon született, ám az „anya” testén semmi nem utalt a szülésre. A vizsgálatok kimutatták, hogy nem szült. Azonnal értesítették a rendőrséget, majd rövidesen kiderült a vérfagyasztó igazság, az újszülött édesanyját meggyilkolták.

A 25 éves brazil Nataly Helen Martins Pereira-t és férjét, a 28 éves szakács Christian Albino Cebalho de Arrudát néhány órával később őrizetbe vették a Santa Helena Szülészeti Klinikán. Több bennfentes információ szerint Nataly beismerte a gyilkosságot, amelynek áldozata a 16 éves, kilenc hónapos terhes Emelly Beatriz Azevedo Sena volt.

Emellyt március 13-án, egy nappal az eltűnése után találták meg egy sekély sírban Cuiabá városában. A holttest egyik lába kilátszott a földből. Fejére műanyag zacskókat húztak, a nyakát, kezét és lábát internetkábelekkel kötözték meg. A lányt felvágták, méhéből kivették a magzatot.

A hatóságok szerint a tinédzser még életben volt, amikor felvágták, és a halálát fulladás, fojtogatás, majd masszív vérveszteség okozta. Arca ütésnyomokat viselt, csuklóján és bokáján bilincsszerű nyomokat találtak.

Azt mondta, hogy neki is van gyereke, és várandós újra. Még pénzt is utalt a lányomnak az utazásra, hogy elmehessen a ruhákért. Elment – és soha nem tért vissza

- nyilatkozta az áldozat édesanyja, Ana Paula Meridiane.

Natalyt nyolc bűncselekménnyel vádolják, köztük nőgyilkossággal, újszülött elrablásával, hamis születés bejelentésével, holttest eltüntetésével, irathamisítással és csalással. Jelenleg börtönben van, tárgyalásának időpontja még nincs kitűzve.

Emelly kislányát alapos vizsgálatok után kiengedték a kórházból, és most az anyai nagymama és az édesapa gondoskodnak róla. - írja a The Mirror.