Körözés alatt a komlói Casanova – a rendőrség nagy erőkkel keresi

Komló utcáin bukkant fel egy férfi, aki nemcsak a járókelők figyelmét keltette fel, hanem a rendőrségét is. A jóképű megjelenés azonban most félrevezető, ugyanis egy körözött bűnözőről van szó, aki ellen hatósági eljárás van folyamatban – írja az Origo. – A helyiek csak „komlói Casanovaként” emlegetik, hiszen mosolyával szíveket rabolhat, ám a gyanú szerint mást is.
A bama.hu beszámolója szerint a rendőrség nagy erőkkel keresi S. R.-t, a 25 éves komlói lakost. A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 5-én adott ki elfogatóparancsot ellene, mert lopással gyanúsítják. A Police.hu által közzétett fotón valóban feltűnően sármos a férfi, de ez mit sem változtat azon, hogy a hatóságok szerint bűncselekményt követett el.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki felismeri a férfit, vagy tudja, hol tartózkodik, az haladéktalanul jelezze a hatóságoknak. Mint írják, még egy megosztás is segíthet az elfogásban, ugyanakkor figyelmeztetnek: a Tinderen senki ne húzza jobbra.
A férfi fényképét ITT lehet megtekinteni.
